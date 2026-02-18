Dólar en Colombia mantiene tendencia lateral en la apertura; mercado espera actas de la FED

El dólar estadounidense inicia la jornada de este miércoles con estabilidad en el mercado colombiano, abriendo en $3.648,90. Este valor se sitúa prácticamente a la par del cierre de ayer ($3.649), reflejando una fase de profunda cautela en los mercados internacionales y locales.
De acuerdo con el reporte de JP Tactical Trading, el dólar a nivel global (Índice DXY) continúa respetando el soporte del canal lateral en el que se ha movido las últimas semanas. Los flujos de compra y venta se encuentran muy equilibrados, sin que aparezcan aún catalizadores que rompan la inercia.
«Estamos en una fase de acumulación lateral. Históricamente, cuando el dólar se mueve en estos rangos por tanto tiempo, el eventual rompimiento suele darse con mucha fuerza», advierten los analistas.
Petróleo: «Acuerdo de principios» con Irán enfría los precios
Los precios del crudo registran leves avances esta mañana, recuperándose tímidamente tras las fuertes caídas del martes (donde el Brent cedió un 2%).
El Brent, de referencia en Europa, sube el 0,27 % con el barril a US$67,60. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., escala un 0,30 % hasta los US$62,41.
El factor determinante es el avance diplomático entre Washington y Teherán. Ambos gobiernos habrían alcanzado un entendimiento sobre “principios rectores” clave en sus conversaciones nucleares.
Esto aumenta la expectativa de que el petróleo iraní regrese con fuerza a los mercados globales, aliviando los temores de una interrupción en el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del consumo mundial de crudo.
Noticias del día: Señales de la FED
A las 2:00 p. m. (hora Colombia), se publicarán las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal. El mercado buscará pistas sobre los planes de Jerome Powell (o su sucesor) respecto a los tipos de interés.
Por ahora, la FED mantiene la cautela ante una inflación que se resiste a bajar y un mercado laboral que muestra signos de enfriamiento. También se conocerán hoy los datos de producción industrial de enero.
En noticias locales, los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo y la bvc muestran un giro más agresivo en las expectativas de tasas de interés.
Se espera que para abril la tasa de intervención suba al 11,50 % (un ajuste de 125 puntos básicos en dos meses) y que termine 2026 en 11,75%, por encima del 11,25% previsto el mes pasado.
Respecto a la inflación, se proyecta un 5,52 % para febrero, y aunque se espera que llegue al 6,41% para final de año, sigue muy lejos del rango meta (2%-4%) del Banco de la República.
