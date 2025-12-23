Dólar en Colombia profundiza su caída, mientras la divisa toca mínimos recientes; deuda pública se desvaloriza

El dólar estadounidense registró una nueva jornada de descensos en el mercado colombiano, extendiendo la tendencia bajista de inicio de semana. El precio de cierre se situó en $3.755, lo que representa una caída de $30 frente al último dato de ayer, que fue de $3.785.
La moneda extranjera abrió en $3.780 y mostró una alta volatilidad, alcanzando un valor mínimo de $3.725 y un máximo de $3.783. Este comportamiento se dio en un entorno de debilidad estructural del dólar a nivel global, con el índice DXY cerca de sus mínimos recientes (98,05 puntos).
Según los analistas, la dinámica de la tasa de cambio local se vio influenciada por factores externos favorables (el mercado empezó a advertir menor urgencia de la FED por endurecer su postura de política monetaria) y anuncios internos.
Acciones & Valores destacó que la declaración del Estado de Emergencia Económica y Social introdujo un nuevo foco de atención sobre el uso de facultades extraordinarias del Gobierno. No obstante, la reacción del mercado ha sido contenida, ya que el evento parece haber sido internalizado por los agentes. La estabilidad del CDS Colombia a 5 años sugiere que no hay un deterioro relevante en la percepción de riesgo soberano.
Petróleo con balance anual negativo
Los precios del crudo operaron con ligeras alzas, aunque el panorama estructural sigue siendo desafiante. El barril WTI cerró en US$58,34 (+0,57 %) y el Brent en US$62,37 (+0,48 %).
Los precios se mantienen respaldados por la intensificación de las acciones de EE. UU. contra embarques de crudo venezolano y ataques de Ucrania sobre infraestructura energética rusa.
Por otro lado, a pesar de los riesgos logísticos, el impacto estructural sigue acotado por la expectativa de un superávit global, lo que mantiene al crudo encaminado a un balance anual negativo.
Preocupación fiscal en Colombia
En Colombia, dos datos clave generaron atención en los círculos económicos.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal expresó su preocupación por “significativas discrepancias” entre el Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El organismo advirtió que estas diferencias reflejan serios problemas de planeación institucional y financiera pública.
El DANE informó que, entre enero y octubre de 2025, las importaciones crecieron un 11,4 %, alcanzando los US$58.561,4 millones CIF. Solo en octubre, el crecimiento fue del 14,9 % con relación al mismo mes de 2024.
Por su parte, en Estados Unidos, la Oficina de Análisis Económico reveló que la economía creció un 4,3% en el tercer trimestre, lo que da cuenta de la expansión más rápida en dos años. El resultado se atribuyó al gasto de los consumidores y las empresas.
Además, la confianza del consumidor presentó una caída en EE. UU. para diciembre, de acuerdo con el más reciente informe del Conference Board. El indicador cayó 3,8 puntos, hasta 89,1, en el último mes de 2025, frente a la lectura revisada al alza de 92,9 de noviembre. Esta cifra se acerca al 85,7 de abril, cuando Trump implementó sus impuestos a las importaciones de sus socios comerciales.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una desvalorización del 0,34 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2028 terminaron en 11,456 %, mientras que el dato anterior fue de 11,370 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,160 % y la jornada previa finalizaron en 12,052 %.
•Los TES de 2050 terminaron en 11,940 %, mientras que el dato anterior fue de 11,850 %.
—