Dólar en Colombia rebota a $3.448; debut de Warsh en la FED impulsó la divisa estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense interrumpió su racha bajista en Colombia al registrar un avance de $27,53, cerrando la jornada en $3.448,70 frente al mínimo de cinco años alcanzado ayer ($3.421,17).
La cotización reaccionó a un fortalecimiento global del billete verde tras la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal bajo el mandato de su nuevo presidente, Kevin Warsh, impulsando al índice DXY a escalar un 0,47 % hasta las 100,01 unidades.
La FED anunció en los últimos minutos que mantuvo inalterada su tasa de interés de referencia en el rango del 3,50 % al 3,75 %. Aunque la pausa cumplió con el libreto de los inversionistas, el mercado reaccionó con cautela y cobertura, impulsando al dólar global a la espera del comunicado oficial y las ruedas de prensa. Los operadores buscan descifrar el tono de Warsh respecto a su posición sobre crecimiento e inflación para el segundo semestre del año.
En el contexto local, la tasa de cambio abrió en $3.425 y, tras tocar un mínimo intradía de $3.423 que ratificó la dureza del soporte técnico de los $3.400, un impulso comprador en la última hora de negociaciones llevó el precio a un máximo de $3.453,90.
JP Tactical Trading resaltó el avance del 0,80 % en la jornada y apuntó que, durante la mayor parte del día, el mercado presentó «flujos muy equilibrados, manteniendo al precio en un rango relativamente estrecho y confirmando la fortaleza de la zona de soporte de $3.400–$3.410». No obstante, destacó que el leve impulso alcista del tramo final forzó un cierre muy cerca de los máximos de la sesión.
El chief business officer de la fintech Global66, Rodrigo Lama, delineó el mapa estratégico de la semana basado en tres variables: el acuerdo de paz en Suiza, la liquidez global y el tono de Warsh. El experto advirtió que el mercado opera bajo dos escenarios.
En el adverso, si Warsh adopta un tono marcadamente restrictivo (hawkish) y el crudo rebota por falta de un acuerdo entre EE. UU. e Irán, el dólar recuperaría fuerza global. En el favorable, Warsh adopta un tono neutral el acuerdo con Irán avanza y el WTI cede, reforzando la caída de las expectativas inflacionarias y la vuelta de flujos hacia emergentes.
Estabilidad en los precios del petróleo ante riesgos de superávit
El mercado de materias primas operó con variaciones marginales, encontrando un suelo técnico tras las fuertes liquidaciones de la víspera.
El barril de crudo Brent avanzó un 0,60 %, situándose en US$79,43, mientras que el WTI de EE. UU. subió a US$76,54 (+0,64 %).
Los precios se estabilizaron mientras el mercado descuenta la firma definitiva del acuerdo de paz entre Washington y Teherán este viernes en Suiza para reabrir el Estrecho de Ormuz.
Sin embargo, los ascensos fueron limitados luego de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtiera sobre el riesgo de un superávit global de crudo debido a un impacto contractivo en la demanda mundial mayor al previsto.
Expectativa de inflación en Colombia
En Colombia, la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República de junio reveló que el consenso del mercado proyecta que la inflación en Colombia tocará el 6 % este mes, lo que significaría la cuarta variación al alza del indicador tras el repunte de abril (5,84 %).
Ante la rigidez de los precios, los analistas ajustaron al alza la mediana de inflación para diciembre de 2026, situándola en 6,48 % (con respuestas máximas que tocan el 7,2 %). Esta es la previsión más alta entregada en lo corrido del año, una métrica que obligaría al BanRep a endurecer su postura monetaria, alterando el ritmo del carry trade.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,18 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 finalizaron en 6,724 %; la jornada anterior no registraron.
- Los TES de 2028 terminaron en 12,770 % desde los 12,749 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,202 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,110 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 11,749 %; la jornada anterior en 11,645 %.
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