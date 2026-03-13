Noticias económicas importantes Dólar hoy en Colombia, conozca la TRM Noticias de monedas Noticias del mercado financiero Noticias macroeconómicas

Dólar en Colombia rompe a la baja mientras el Brent se mantiene sobre los US$100

Andrés Sánchez, de Credicorp Capital, señaló que el dólar a nivel mundial tiende a un techo, mientras la región se comporta de forma bajista

Dólar en Colombia
Brent vuelve a los US$100 ante el cierre de Ormuz. Fotos: ©zhengzaishuru de Getty Images Pro y ©Karola G de Pexels a través de Canva.com

El mercado cambiario en Colombia inicia la jornada con una corrección bajista, abriendo en $3.662,10. Esto representa una caída de $20,90 frente al cierre de ayer ($3.683), en un escenario donde el precio del petróleo ha vuelto a cruzar la barrera de los tres dígitos y la tensión bélica en Medio Oriente alcanza nuevos máximos.

Andrés Sánchez, de Credicorp Capital, señaló que el dólar a nivel mundial tiende a un techo, mientras la región se comporta de forma bajista. «Se espera la misma presión en Colombia, con un pivote en los $3.700», afirmó.

Dólar en Colombia, semana del 9 de marzo de 2026
Fuente: Valora Analitik.

JP Tactical Trading reportó un rompimiento alcista en el índice DXY, que se sitúa en 100,11 puntos (+0,37 %). También destacó que el euro cayó por debajo de los $1,15 (mínimo de noviembre de 2025) ante la falta de soluciones en Irán.

«Estamos tranquilos mientras no se desplieguen tropas en tierra, lo que implicaría una guerra prolongada», advierten desde la firma, estimando un rango intradiario para el dólar en Colombia entre los $3.684 y $3.764.

Brent vuelve a los US$100 ante el cierre de Ormuz

A pesar de la liberación histórica de 400 millones de barriles de reservas estratégicas por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el crudo no detiene su ascenso.

El brent, el crudo de referencia en Europa, sube el 2,04 % y el barril se encuentra en US$102,49; mientras que el West Texas Intermediate, de referencia en EE. UU., avanza el 1,71 % hasta los US$97,41.

El bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán está asfixiando no solo el mercado energético, sino también los suministros de aluminio, fertilizantes y helio.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, confirmó que el estrecho seguirá cerrado como herramienta de presión. Ante este riesgo, EE. UU. ha autorizado temporalmente la compra de 124 millones de barriles de crudo ruso que ya están en tránsito marítimo para evitar un desabastecimiento global, mientras milicias proiraníes se adjudicaron el derribo de un avión cisterna KC-135 estadounidense en Irak.

EE. UU. se enfría y Colombia revive impuestos

En EE. UU., el PIB del cuarto trimestre de 2025 fue revisado a la baja, pasando del 1,4 % al 0,7 %. Además, el índice PCE de enero creció solo un 0,1 %, sugiriendo un consumo cauteloso incluso antes de que estallara la guerra en febrero.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro revivió, mediante decreto, los impuestos de la emergencia económica. Esto incluye nuevas cargas al patrimonio para establecimientos extranjeros e IVA a las apuestas y juegos de azar digitales, aunque ofrece amnistías para deudores de la DIAN.

