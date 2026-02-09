Dólar en Colombia se mantuvo estable pese a la caída global del DXY; deuda pública se valorizó

El mercado cambiario en Colombia inició la segunda semana de febrero con una jornada de marcada estabilidad y equilibrio. El dólar estadounidense cerró en $3.658, registrando una variación mínima de apenas $1,75 frente al último dato del viernes pasado ($3.656,25).
La divisa abrió la sesión en $3.650, nivel que funcionó como eje central de la negociación. Durante el día, la moneda tocó un mínimo de $3.635 y un máximo de $3.665. Este comportamiento lateral se dio a pesar de un retroceso significativo del dólar a nivel internacional, con el índice DXY cayendo a los 96,93 puntos (-0,71 %).
Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, identificó un posible pivote en los $3.650, proyectando que el dólar se mantendría en una franja de negociación entre los $3.630 y los $3.680.
Los analistas coinciden en que la jornada careció de catalizadores claros para romper la tendencia actual.
Según JP Tactical Trading, la sesión se caracterizó por flujos de compra y venta muy equilibrados, sin la entrada de inversionistas institucionales que permitieran confirmar un giro en la dirección del precio.
Petróleo al alza por tensiones en el Estrecho de Ormuz
Los precios del crudo iniciaron la semana con ganancias, impulsados por la geopolítica en Oriente Medio.
El barril WTI subió a US$64,81 (+1,98 %) y el Brent a US$69,32 (+1,87 %).
Aunque existe una perspectiva de sobreoferta para 2026, el mercado reaccionó a la recomposición de la prima de riesgo ante posibles sanciones adicionales al crudo iraní y la incertidumbre sobre el paso de cargamentos por el Estrecho de Ormuz.
Expectativa de inflación en EE. UU. y situación fiscal en Colombia
Una encuesta de la Reserva Federal de reveló que los consumidores estadounidenses están más optimistas: la expectativa de inflación para finales de 2026 bajó del 3,4 % al 3,1 %, y la percepción sobre la estabilidad del mercado laboral mejoró notablemente.
En el plano local, las cifras del Ministerio de Hacienda generaron una nota de cautela sobre las finanzas públicas.
El déficit fiscal del Gobierno se situó en el -6 % del PIB para el periodo enero-noviembre de 2025. En términos nominales, la diferencia entre ingresos y gastos alcanzó los $109,5 billones, superando los $102,2 billones registrados en el mismo periodo de 2024.
Solo en el mes de noviembre de 2025, el déficit fue de $25,7 billones (-1,4 % del PIB), una cifra superior a los $18,1 billones registrados un año atrás. No obstante, el reporte destaca que las operaciones de manejo de deuda permitieron moderar el indicador en meses previos, logrando incluso un superávit en septiembre.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una valorización del 0,16 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,937 % desde los 12,980 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,865 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,890 %.
—