Dólar en Colombia se movería alrededor de los $3.800 en 2026; remesas y tasas de interés ayudarían

El Grupo Cibest (Bancolombia) proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará los $3.878 durante el año 2026 debido a una combinación de factores globales y locales, donde destacan la debilidad de la divisa estadounidense, el comportamiento de las remesas y la expectativa de un incremento en las tasas de interés locales.
Según el Informe mensual del mercado cambiario de la entidad, durante todo 2025, el peso colombiano se apreció un 14 %, impulsado principalmente por la debilidad global del billete verde. El índice DXY perdió un 9 % de su valor en un entorno de incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos, lo que llevó a los inversionistas a buscar refugio en otros activos.
Sin embargo, el último mes del año mostró una dinámica distinta. En diciembre, la tasa de cambio cerró en $3.780, lo que representó una depreciación mensual del 0,7 %. Durante este periodo, la moneda osciló entre los $3.685 y los $3.898, con una volatilidad intradía que promedió los $51 y un volumen transado inusualmente elevado de US$1.355 millones diarios.
Noticias que movieron el mercado cambiario
En 2025, el Gobierno enfrentó un panorama complejo tras el recorte de la calificación soberana por parte de Fitch Ratings, que pasó de ‘BB+’ a ‘BB’ debido al deterioro fiscal. Ante esta gravedad, el Ejecutivo decretó una Emergencia Económica y Social para financiar el gasto de 2026 mediante posibles aumentos tributarios transitorios.
Para mitigar la presión, el Ministerio de Hacienda realizó una venta directa de TES por $23 billones (US$5.000 millones) al fondo de inversión Pimco. Esta operación permitió monetizar cerca de US$3.000 millones en el mercado cambiario desde finales de diciembre, frenando una depreciación mayor en el peso, de acuerdo con Bancolombia.
Sumado a esto, mientras que la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50 % – 3,75 %, el Banco de la República mantuvo su tasa en 9,25 % por sexta vez consecutiva en la junta de diciembre. No obstante, el mercado ya anticipa posibles incrementos en 2026, motivados por el aumento sustancial del salario mínimo.
En cuanto a los commodities, el petróleo sufrió retrocesos en diciembre. el Brent cerró en US$60,9 ante expectativas de exceso de oferta para 2026 y posibles acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania. En contraste, el oro alcanzó máximos históricos de US$4.529 por onza.
Razones detrás del movimiento esperado en 2026
El Grupo Cibest sostiene que la tendencia hacia un promedio de $3.878 en 2026 estará respaldada por la continuidad del carry trade (estrategia de inversión que busca beneficiarse de las diferencias de tasas de interés entre dos monedas) y el flujo constante de remesas, que seguirán favoreciendo al peso ante las altas tasas de interés locales.
A pesar de la fortaleza técnica —donde persiste una tendencia bajista estructural confirmada por el cruce de medias móviles observado desde septiembre—, existen riesgos al alza. El proceso electoral venidero y la incertidumbre sobre las finanzas públicas podrían generar presiones devaluacionistas en los activos locales durante los próximos meses.
En términos de indicadores técnicos, el mercado prevé movimientos diarios promedio de aproximadamente $31 al alza o a la baja, manteniendo niveles de soporte en los $3.680 y resistencias dinámicas en los $3.850.
