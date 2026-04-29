Dólar en Colombia sube a $3.627,89; el petróleo toca máximos de crisis y la FED mantiene las tasas

El dólar estadounidense en Colombia registró hoy una nueva jornada al alza, cerrando en $3.627,89. La divisa aumentó $25,89 frente al dato de ayer ($3.602), impulsada por una tormenta perfecta en los mercados energéticos y la cautela global ante los anuncios de la Reserva Federal.
La sesión inició en $3.615 y alcanzó un máximo de $3.639, mientras que el índice DXY se fortaleció hasta los 98,89 puntos (+0,25 %).
El dólar en Colombia entró en una zona de alta presión. Según Rodrigo Lama, de la Fintech Global66, si mañana el Banco de la República decide mantener las tasas altas para combatir la presión inflacionaria del petróleo, el peso podría resistir; pero si el Brent sigue su escalada hacia los US$120 por la crisis de la OPEP, la volatilidad podría llevar la tasa de cambio a probar nuevamente la resistencia de los $3.650.
Brent dispara su precio tras decisión de Emiratos Árabes de retirarse de la OPEP
El mercado energético mundial sufrió hoy un movimiento que llevó los precios a niveles críticos.
El barril Brent escaló a US$110,97 (+6,29 %) y el WTI a US$107,07 (+7,15 %).
En un anuncio que ha sacudido la arquitectura energética global, los Emiratos Árabes Unidos confirmaron su salida de la OPEP para el próximo mes. Esta decisión, sumada a la parálisis total del Estrecho de Ormuz, ha generado un pánico de oferta.
Además, la tensión aumentó luego de que EE. UU. anunciara su intención de sancionar a refinerías chinas y a cualquier nación que acepte pagar tasas de tránsito a Irán, profundizando el bloqueo logístico.
FED mantiene tasas y espera por la inflación
En Washington, la Reserva Federal cumplió con el libreto del mercado y mantuvo las tasas de interés en el rango de 3,5 % – 3,75 %. Jerome Powell adoptó un tono de esperar y ver (wait and see), reconociendo que si bien la economía muestra resiliencia, la incertidumbre por los precios de la energía obliga a mantener una postura cautelosa.
Este mensaje de tasas altas por más tiempo ayudó a fortalecer al dólar global frente a las monedas emergentes.
En Colombia, el debate económico se centró en la sostenibilidad de las finanzas públicas. José Ignacio López, presidente de ANIF, planteó la necesidad de un ajuste fiscal de 3 puntos del PIB ($60 billones). El plan sugiere recortar el gasto público en $13 billones e incrementar ingresos tributarios en $12 billones para estabilizar la deuda y evitar una crisis inflacionaria a largo plazo.
Mañana será un día clave para el país, ya que la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia tomará su decisión de política monetaria. Con una inflación anual que cerró marzo en 5,56 % y la tasa actual en 11,25 %, el mercado especula si el emisor mantendrá la cautela o cederá a las presiones del Gobierno para acelerar los recortes.
Finalmente, la deuda pública (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,84 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 14,188 % desde los 13,940 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 14,150 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,870 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,800 %; la jornada anterior en 12,680 %.
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