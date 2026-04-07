Dos estrellas de la Libertadores valen más que los cuatro representantes colombianos del torneo

La Copa Libertadores 2026 arranca esta semana con presencia colombiana en fase de grupos. Deportes Tolima debutará ante Universitario en Ibagué, Independiente Medellín recibirá a Estudiantes de La Plata, Junior enfrentará a Palmeiras en Cartagena y Santa Fe jugará contra Peñarol en Bogotá, en una agenda entre hoy y el jueves 9 de abril, según programación oficial.
Colombia tendrá cuatro equipos en competencia, algo que no ocurría desde hace varios años. El contexto no es menor: los rivales incluyen campeones continentales como Flamengo y clubes con alto presupuesto como Palmeiras y Corinthians, lo que eleva la exigencia desde la primera jornada.
En términos económicos, los planteles colombianos llegan con valores de mercado limitados frente a los grandes del continente. Junior lidera con 16,70 millones de euros, seguido por Independiente Medellín con 14,85 millones de euros, Tolima con 12,90 millones y Santa Fe con 12,55 millones. En conjunto, los cuatro equipos suman 57 millones de euros exactos, según cifras de Transfermarkt.
La comparación es sorprendente frente a las máximas figuras del torneo. Solo dos jugadores, Vitor Roque de Palmeiras (38 millones de euros) y Lucas Paquetá (35 millones de euros), suman 73 millones, es decir,16 millones de euros más que los cuatro clubes colombianos juntos.
Jugadores más caros de clubes colombianos vs. estrellas de la Libertadores
Dentro de los clubes colombianos, los jugadores más valiosos están lejos de esas cifras. En Junior, el jugador más valioso es Joel Canchimbo con 2 millones de euros; en Medellín y Tolima, las fichas más altas se ubican entre 2,2 millones (Halam Loboa) y 1,5 millones (Élan Ricardo); mientras que el jugador más costoso en Santa Fe es Jáder Obrian, cotizado también en 1,5 millones de euros.
La diferencia es contundente. Un jugador como Vitor Roque vale por sí solo cerca del 66 % del valor total de los cuatro equipos colombianos (38 vs 57 millones). En el caso de Lucas Paquetá, su valor representa aproximadamente el 61 % del total combinado.
La proporción también es clara a nivel individual. Un futbolista top de Brasil puede costar hasta 10 veces más que el jugador más caro de un club colombiano en esta edición del torneo.
Como dato adicional, el valor conjunto de Roque y Paquetá equivale a 4,3 veces el plantel completo de Santa Fe y más de 5 veces el del Tolima, lo que evidencia la brecha económica en la competencia.
Grupos de los equipos colombianos en Libertadores 2026
El sorteo dejó escenarios exigentes. Independiente Medellín quedó en el Grupo A junto a Flamengo, Estudiantes y Cusco. Tolima integra el Grupo B con Nacional de Uruguay, Universitario y Coquimbo Unido. Santa Fe está en el Grupo E con Peñarol, Corinthians y Platense. Junior, por su parte, comparte el Grupo F con Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal.
El panorama deportivo está directamente ligado a lo económico. Equipos como Flamengo y Palmeiras superan los 150 millones de euros en valor de mercado, lo que representa casi tres veces el total de los cuatro clubes colombianos juntos.
Recomendado: Conmebol dispara los premios y convierte a la Libertadores y Sudamericana en una mina de oro para los clubes
Con este escenario, el reto para los equipos colombianos en Libertadores no solo será deportivo. También será competir contra una diferencia económica que se refleja en planteles, profundidad y experiencia internacional desde el primer partido de la fase de grupos.