Economía colombiana perdió tracción en febrero; Bancolombia recorta proyección del PIB para el primer trimestre

El equipo de investigaciones económicas del Grupo Cibest (Bancolombia) reveló que la actividad productiva en Colombia ha comenzado a mostrar señales de agotamiento en el arranque de 2026.
Según la versión más reciente del reporte NowCast, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 (trimestre móvil), la economía se expandió a un ritmo estimado del 2,3 % anual. Este resultado representa una moderación frente al crecimiento del 2,5 % registrado en el trimestre terminado en enero.
Al observar el comportamiento específico del mes de febrero de 2026, las cifras reflejan un enfriamiento más pronunciado, pues el crecimiento anual del mes fue del 1,9 %.
En la serie con ajuste estacional, la variación anual fue del 1,2 %, una caída significativa respecto al 3,8 % reportado el mes anterior; de hecho, la actividad habría sufrido una contracción mensual del 2,3 % en comparación con enero.
Agricultura y finanzas lideran el buen desempeño
El reporte NowCast destaca que el cierre de febrero reforzó la tendencia de desaceleración en sectores clave para la generación de empleo por tratarse de los que más mano de obra no calificada contratan.
Y es que únicamente agricultura (4,4 %) y servicios financieros (2,8 %) lograron acelerar su ritmo de crecimiento en el último trimestre móvil.
Por su parte, se observa una pérdida de fuerza en la industria (0,1 %), la construcción (0,7 %) y el comercio (3,5 %), así como en los servicios profesionales (1 %) y la recreación (4,8 %).
La administración pública también tuvo una leve desaceleración (4,5 %) y los sectores de servicios públicos o energía (1,5 %) e inmobiliario (2 %) se mantuvieron estables.
Por el contrario, comunicaciones (-1,5 %) sigue siendo el único rubro en fase de contracción.
Un primer trimestre con crecimiento moderado
Ante el desempeño de febrero, el Grupo Cibest ajustó su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el primer trimestre de 2026. La estimación actual se sitúa en un 2,4 % anual, lo que supone una reducción de 10 puntos básicos frente a la previsión de finales de enero (2,5 %).
Esta visión es más conservadora que la del mercado, pues el consenso de analistas espera una expansión del 2,8 % para el primer trimestre del año.
