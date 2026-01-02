Economía de Colombia habría crecido 2,7 % en todo 2025 tras pérdida de tracción en el cuarto trimestre

El más reciente reporte del indicador NowCast Bancolombia reveló que la entidad financiera hizo un ajuste en las proyecciones de crecimiento para la economía colombiana. Según el Grupo Cibest, el Producto Interno Bruto (PIB) del país habría cerrado 2025 con una expansión del 2,7 %.
Este resultado sería producto de una pérdida de dinamismo en el cierre del año, pues Bancolombia estima que, durante el cuarto trimestre de 2025, la economía habría mostrado una variación del 2,6 % anual, una cifra inferior a las expectativas más optimistas que se tenían apenas un mes atrás.
El reporte de la entidad financiera destaca que este resultado correspondiente al periodo octubre-diciembre refleja una «pérdida de tracción» significativa si se compara con el trimestre móvil terminado en noviembre, cuando la economía se expandía a un ritmo del 3,5 %.
De confirmarse este desempeño, el crecimiento del cuarto trimestre se habría igualado al registrado en el mismo periodo de 2024 (2,6 %), rompiendo la tendencia de aceleración que se venía observando en la segunda mitad del año.
«Bajo estos resultados, todo apunta a que durante todo el 2025 la economía se haya expandido a un ritmo de alrededor de 2,7 %», señaló el Grupo Cibest en su informe. Esta cifra final para el año completo es superior al 2,1 % observado en 2024, pero muestra un enfriamiento respecto a las proyecciones que llegaron a situarse cerca del 3 % en las mediciones anteriores.
Balance a diciembre y cierre de año
Al cierre de diciembre de 2025, la variación anual del promedio móvil de tres meses se fijó en 2,6 %. El equipo de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia explicó que este enfriamiento al cierre de diciembre es un factor clave para entender la estabilización del dato anual.
A pesar de la moderación en el último tramo, el crecimiento del 2,7 % en 2025 confirma una recuperación tímida de la economía colombiana frente al año anterior, aunque plantea retos para el inicio de 2026 debido a la tendencia descendente en el ritmo de expansión trimestral con la que cerró el año.
La proyección del NowCast se confirmará oficialmente cuando el DANE publique los resultados consolidados del PIB para el cuarto trimestre y el total del año 2025 el próximo 16 de febrero.
