Cementos Argos tendrá en 2026 con una serie de transformaciones, tanto en el relevo de su presidente, Juan Esteban Calle (que pasará a presidir el holding), como en sus planes de crecimiento, que tienen un fuerte componente internacional.
Si bien el mercado en Colombia pesa cerca de la mitad de la operación de Cementos Argos, el reingreso a Estados Unidos ha sido uno de los grandes objetivos de la compañía, los cambios políticos de Venezuela revivieron el interés por este destino.
En una conversación a tres voces, Valora Analitik dialogó con Juan Esteban Calle, presidente de la empresa; Felipe Aristizábal, vicepresidente financiero y Jason Teter, recién nombrado presidente de Argos Materials, la filial en EE. UU.
Visión y cifras de Cementos Argos en Venezuela
Calle se refirió a su antigua operación en el país vecino hace 20 años y explicó que “ya la demanda la falló el Tribunal de Justicia venezolano donde reconoció que hubo una expropiación y está pendiente de determinar un precio justo, cuál es el valor de compensación para el pago de esa expropiación”.
Previamente, durante el desarrollo del Investor Day de Grupo Argos, el futuro presidente del holding indicó que ese capital expropiado fue de US$200 millones y hoy podría alcanzar una cifra entre $500 millones y US$800 millones.
Y dijo a Valora Analitik: “Estamos buscando una compensación que pueda incluir un componente en especie”. Parte de ese reconocimiento sería a través de la recepción de una o dos plantas, distintas a la expropiada. Según se explicó, son activos que están operando, tienen su licencia ambiental, pero con una operatividad del 15 % de su capacidad, lo que hace necesario su reactivación.
La conexión con estos activos que se espera recibir sería a través de la planta de Cartagena. Sin embargo, se reconoció que desde hace dos años ya hubo un retorno a este país.
En su exposición ante analistas del mercado, Calle recordó que se está llevando material desde Sogamoso, con una demanda creciente, teniendo en cuenta que al cierre de este año podrían alcanzar una participación de 4 % en la industria en Venezuela.
Expectativa de la acción y razones para buscar ADR
Por su parte, Felipe Aristizabal, CFO de Cementos Argos, dijo a este medio que “hoy nuestra acción se está cotizando en $12.000. Eso es consistente con uno de los niveles más altos de cotización de la compañía casi que en su historia”.
Sin embargo, reconoció que la compañía “ha generado muchísimo valor recientemente y nosotros hemos definido como meta de corto plazo que la acción converja a un valor cercano a los $16.000 por título”.
Y agregó: “En una segunda fase, en la medida en que empecemos a ver resultados concretos en el desarrollo de la estrategia de reingreso al mercado de Estados Unidos, el precio del mercado de la acción debería empezar a converger hacia los $20.000 en el mediano plazo”.
Al ser consultado sobre los tiempos para el listado de ADR en la Bolsa de Nueva York, Aristizabal dijo que el proceso normativamente puede tomar seis meses, pero lo importante es “tener la historia de compañía adecuada”, lo cual llevaría un camino que podría materializarle en 2028 o 2029.
Y sobre las razones mencionó que se busca mayor visibilidad, reconocimiento de pleno de valor y contar con una moneda líquida para poder seguir adelantando la ruta de crecimiento y vincular otras compañías y otros socios a la plataforma”.
Legado de Calle en Cementos Argos antes de saltar a Grupo Argos
El primero de abril se concretará uno de los relevos empresariales más relevantes este año. Como se sabe, Jorge Mario Velásquez dejará la Presidencia de Grupo Argos, que será asumida por Juan Esteban, actual líder de la filial de cementos.
Al ser consultado sobre el legado que le deja a su sucesor, quien todavía no se conoce, manifestó que “esto ha sido una construcción colectiva desde 1934, esto no ha sido de individualidades, sino ha sido sinceramente una construcción en equipo siempre”.
“Entonces aquí lo que hay simplemente es una continuidad de unos valores fundacionales y de un compromiso de construir un país que existe desde hace muchos años”, agregó.
Y dijo también que, hasta no darse el relevo al finalizar el primer trimestre del año, seguirá concentrado en la estrategia de cementos, con los planes mencionados.
Metas de este año en Estados Unidos
En el Investor Day de Grupo Argos estuvo presente Jason Teter, quien recientemente fue nombrado presidente de Argos Materials, la plataforma para la operación en Estados Unidos, quien anticipó parte del trabajo esperado en este país.
Dijo a Valora Analitik que “un par de hitos este año son que necesitamos tener listo el diseño completo del sitio en República Dominicana y que esté preparado para avanzar”.
Posteriormente, se espera comenzar la construcción “de la base de activos más grande allí, que estaría planificada en nuestra junta propietaria. Esos son grandes hitos para este año”.
Y añadió que “enviaremos un poco más de material a Estados Unidos este año, entre Tampa y Houston, y probablemente también algo en Nueva Orleans, pero no será mucho. Se tratará más de sembrar el mercado, desarrollar clientes y asegurarnos de que se sientan cómodos con el material, como deberían”.