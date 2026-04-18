Entrevista | Gobernador de Atlántico habla de problemas de energía y crisis de Air-e; también de Vía al Mar y aeropuerto de Barranquilla

La energía solar en el Atlántico, la crisis de la empresa de servicios públicos Air-e, la prestación del servicio de Afinia (filial de Empresas Públicas de Medellín-EPM), las necesidades del Aeropuerto de Barranquilla y el potencial de la energía eólica en La Guajira son algunos de los temas que forman parte de la agenda del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.
A estos asuntos se suma el debate sobre la descentralización regional, con el objetivo de que los entes territoriales tengan mayor autonomía para implementar sus planes de política pública en el Caribe, la Orinoquía y otras regiones del país. En esta conversación con el mandatario se abordan estas temáticas, con especial énfasis en los retos y oportunidades en materia de energía e infraestructura.
¿Qué últimos reportes tiene de la situación de Air-e, empresa de energía del Caribe?
Creo que lo de Air-e, lo que necesita es una ratificación de confianza. Como ha habido una especie de transición en los dueños, una intervención por parte del Estado central, esa intervención, de una u otra manera, le ha dado la administración al propio Gobierno. Se han dado cuenta de que no importa quién sea el dueño o quién tenga la gerencia; lo importante es que no se ha resuelto lo de fondo, que es el esquema, que de una u otra manera estrangula a quien haga las veces de distribuidor final y al que llegue a tener el contacto directo con el cliente. La cadena le da el mayor valor y seguridad del pago al generador.
El que hace la distribución final es la parte más débil de la cadena, y por lo tanto, es el que recibe el impacto de cualquier dificultad en el mercado. Es lo que se está comprobando cuando la intervención que ha hecho el Gobierno Nacional de Air-e no ha podido resolver lo de fondo, que son los pagos al propio generador y la garantía de suministro.
Entonces, queda comprobado que no es cuestión de dueños, es cuestión de esquema, de estructura de mercado, que se privilegia al generador, y poco se tiene en cuenta las debilidades que tiene el distribuidor final.
El ministro de Minas y Energía ha mencionado que Air-e debería liquidarse y que el problema ya es estructural, ¿usted qué piensa?
No se avanzaría nada si se liquida o no se liquida, porque no se ha resuelto lo de fondo, que es un precio justo al distribuidor final. Eso no se garantiza si se quita o no se quita Air-e. Yo creo que el único que tiene todo garantizado aquí es el generador, porque tiene una herramienta poderosísima a su favor, si no le pagan, no sigue suministrando. Y el que hace las veces de distribuidor, sin suministro de energía, no puede salir al mercado. Entonces, el generador, de una u otra manera, tiene la plata segura, en cambio, el distribuidor no. Además de eso, es la parte más débil de la cadena, porque es la que menos recibe finalmente.
Entonces, la estructura son unos generadores poderosos, unos transmisores no tan poderosos, pero unos distribuidores debilitados. Eso es lo que no se ha resuelto. No importa quién esté al frente, es que la distribución, si no se le privilegia con una garantía de pago y una mayor cantidad de recursos que le queden al distribuidor final, siempre va a ser la parte débil de la cadena.
¿Cómo podrían darse soluciones a una región que por su clima demanda más energía y no hay una cultura de pago en algunas locaciones?
Fue un error haber dividido el mercado. Anteriormente, cuando tenía una cobertura total de toda la región Caribe, de una u otra manera, era más fuerte, y por lo tanto, podía exigir mucho más. Todo está en la parte débil de la cadena, como ya lo dije, la distribución final, y eso es lo que no está resuelto todavía.
No importa quién tenga, quién sea el dueño, el mercado lo dividieron entre Air-e y Afinia, y eso, de una u otra manera, no compuso las debilidades del mercado tal cual como está concebido, que es que el distribuidor final no tiene garantías de suministro si no paga oportunamente, y por lo tanto, siempre tiene encima la espada de Damocles de si le van a cortar el suministro.
Por lo tanto, tiene que estar haciendo cada vez operaciones financieras menos eficientes, menos efectivas y menos conducentes a tener la garantía de suministro para poder estar en el mercado. No importa quién esté de dueño, lo que interesa es que no esté debilitada la parte final de distribución.
¿Cuáles son las tres soluciones que ustedes pueden desarrollar desde los entes regionales para arreglar ese problema?
Primero que todo, no tenemos ninguna responsabilidad en el manejo del sector eléctrico, sencillamente lo sufrimos. Somos los que damos la cara al usuario, los que tenemos que estar buscando estímulos para que los empresarios sigan invirtiendo, los que tenemos que garantizar el suministro. Pero no tenemos injerencia en el manejo de las empresas, porque eso es una organización del Estado central. El Ministerio de Minas y Energía maneja y regula todo el sistema, incluida la parte que corresponde al sistema de distribución. Entonces, los gobiernos locales somos como unos invitados de piedra en este sentido.
Sencillamente, sufrimos las consecuencias de un mal servicio, pero no tenemos ni siquiera un puesto en la junta directiva en el manejo de estas empresas.
¿Y ahí es cuando se pone sobre la mesa el tema de la descentralización?
No hay descentralización, al contrario, yo creo que es el sector más centralista y más centralizado del país.
¿En qué se ha avanzado en energía eólica en el Caribe?
La Guajira es, sin ninguna duda, el sitio de nuestro país donde hay mayor luminosidad y cantidad de vientos. Por lo tanto, debería ser el centro de la transición energética. Lo mismo que el Atlántico, donde también tenemos una buena luminosidad y también cantidad de vientos. Sin embargo, la mayor dificultad en La Guajira es el manejo de comunidades, la estructura vial y de puentes pequeños y débiles para el transporte que se necesita para la energía eólica o solar.
Lo más importante es el manejo de comunidades, especialmente las Wayúu, las comunidades indígenas, no son muy colaboradoras cuando se trata precisamente de todas las audiencias públicas que hay que tener para la autorización de un proyecto eólico o solar.
En el caso específico del Atlántico, donde se están ubicando una gran cantidad de proyectos de energía solar, vamos a llegar casi a tener 1.500 megavatios en los próximos tres o cuatro años porque hay un manejo de comunidades mucho más consciente de la importancia de participar, las comunidades apoyando los proyectos. No así ocurre en La Guajira, donde ha habido algunas dificultades.
Hablemos de transporte e infraestructura, ¿qué sucedió con el peaje de Papiros y en qué quedó el plan para que pase la Gobernación?
No, nosotros hicimos una propuesta, asumimos el tramo de Barranquilla, Puerto Colombia, que son 15 kilómetros, para que no haya el peaje Papiros. Sin embargo, finalmente, el Ministerio de Transporte va a insistir en el peaje, y eso definitivamente, va a ser un problema crítico de orden público, porque a la entrada de Puerto Colombia hay otro peaje. Es decir, en menos de cinco kilómetros hay dos peajes.
Eso, de una u otra manera, es lo que la gente ve que no tiene ningún sentido, y sobre todo, que el peaje de Papiros está exactamente en la mitad de donde está toda la actividad escolar de nuestra ciudad. A lo largo de esa vía, hay no menos de 14 entidades de educación, entre universidades y todo lo que tiene que ver con colegios. A ciertas horas del día, el transporte escolar es nutrido. No solamente no es operativo un peaje ahí, porque las colas son inmensas, sino que es injusto, porque es la gente que va a llevar sus hijos a los colegios y a las universidades.
¿Es posible que el Aeropuerto de Barranquilla pase a manos de la Alcaldía de Barranquilla o incluso a los de la Gobernación?
Es lo que hemos pedido, es lo que queremos, lo que consideramos que es necesario. También, la misma estructura centralista, que, de una u otra manera, hemos venido argumentando como base de las dificultades en el manejo energético, ocurre exactamente en el sector aeronáutico. Es el Estado central el que maneja el aeropuerto y no ha logrado concretar, lo privatizó, no hubo un avance interesante desde el punto de vista del manejo gerencial del aeropuerto por parte del sector privado, proceso hecho por la Aeronáutica Civil, y ahora no saben cómo revertirlo.
Entonces, lo han tenido que asumir, y nosotros, que estamos diciendo que lo asumimos, que queremos garantizar el manejo del aeropuerto, de una u otra manera, hay tremendas dificultades o no nos han permitido que lo podamos hacer.
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El aeropuerto tiene dos facetas. La primera, la parte técnica, todo lo que corresponde a pistas, a torres de control, lo que son ayudas audiovisuales para el manejo de la aeronáutica. Pero de lo que nos estamos quejando es de la parte de servicios al usuario: el manejo de las maletas, su entrega, los embarques, las salas de espera. Eso es lo que en este momento está totalmente obsoleto y es lo que se debería modernizar. Creo que a finales de este año (2026) van a implementar una entrega de maletas un poco más modernizada, pero definitivamente el aeropuerto tiene ese doble contraste. La parte técnica está bien, moderna, pero la parte de apoyo y de ayuda al usuario, de lo que utiliza el pasajero, es incómoda y obsoleta.