Estados Unidos ejecutó nueva ofensiva militar contra Irán para proteger barcos en Ormuz

Una nueva operación militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión en Medio Oriente luego de que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaran una ofensiva de cinco horas contra diversos objetivos militares en Irán.
La operación se dio, según medios internacionales, para reducir la capacidad de la República Islámica para atacar embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo por donde circula una parte significativa del comercio internacional de petróleo.Estado
De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), durante la ofensiva se empleó armamento de precisión para atacar infraestructura militar considerada estratégica en las localidades iraníes de Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas.
Los bombardeos estuvieron dirigidos contra sistemas de defensa costera, plataformas de lanzamiento de misiles, bases de drones y otros activos militares vinculados con las operaciones navales iraníes.
Los ataques también se habrían dado para limitar la capacidad ofensiva de Irán sobre las rutas marítimas que atraviesan el estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte de petróleo y gas natural hacia los mercados internacionales.
Tras la operación, el presidente Donald Trump afirmó que la ofensiva respondió a las amenazas provenientes de Irán y aseguró que las fuerzas estadounidenses continuarán actuando cuando consideren que existe un riesgo para la libertad de navegación o para los intereses de Estados Unidos y sus aliados en la región.
El mandatario también sostuvo que existieron oportunidades para evitar una mayor escalada del conflicto. Sin embargo, responsabilizó al gobierno iraní del fracaso de los contactos diplomáticos previos y aseguró que, según la información de su administración, las conversaciones no prosperaron antes del inicio de la operación militar.
Más de 50.000 militares permanecen desplegados en Oriente Medio
Las autoridades estadounidenses informaron, además, que cerca de 50.000 militares permanecen desplegados en diferentes bases como parte del dispositivo de seguridad establecido por Washington en la región.
Según el Gobierno estadounidense, este contingente busca fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales represalias de Irán, proteger al personal militar desplegado y respaldar la seguridad de los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.
El despliegue hace parte de la estrategia de disuasión que Washington mantiene en una zona considerada fundamental para la seguridad energética mundial. El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales puntos de tránsito para las exportaciones de petróleo y gas natural, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento tiene el potencial de generar impactos sobre los mercados internacionales y el suministro energético global.