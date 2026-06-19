Esto pasaría en los próximos seis meses con la inflación en Colombia

La inflación en Colombia mantiene su senda alcista, de acuerdo con los recientes datos suministrados por el DANE. Dentro del escenario de expectativas, hay precios que siguen presionando con fuerza.
Lo primero que indican los pronósticos es que la inflación no va a desacelerarse y, en cambio, verá presiones del lado de nuevas alzas del petróleo, entre otros factores.
De esta manera, la inflación en Colombia terminaría el año en el 6,5 %, condicionado por golpes externos y lo que pueda pasar con la variación de los alimentos, dada la eventual situación con las sequías.
Más expectativas para la inflación en Colombia
Justamente para los próximos seis meses uno de los golpes más complejos sería el efecto del fenómeno de El Niño, que golpeará a las carnes y la leche, entre otros.
Los principales gremios del agro en el país ya prevén un incremento de algunos de los alimentos más consumidos en el país, incluyendo el precio del arroz y otros cereales.
De esta manera, Colombia incluso podría, en el segundo semestre del año, tener una inflación superior a la registrada en los dos últimos años.
Recomendado: Inflación en Colombia completa tres meses al alza; en mayo llegó al 5,84 %
Esta inflación en Colombia generaría golpes complejos para algunos precios del año entrante, como el de los arriendos, tal y como ha advertido el mismo Banco de la República.