Noticias económicas importantes Inflación en Colombia

Esto pasaría en los próximos seis meses con la inflación en Colombia

La inflación en Colombia sigue creciendo y estas son las causas más importantes.

Por: -
riesgos para la inflación de colombia
Imagen: Prensa Corabastos

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

La inflación en Colombia mantiene su senda alcista, de acuerdo con los recientes datos suministrados por el DANE. Dentro del escenario de expectativas, hay precios que siguen presionando con fuerza.

Lo primero que indican los pronósticos es que la inflación no va a desacelerarse y, en cambio, verá presiones del lado de nuevas alzas del petróleo, entre otros factores.

inflación en colombia
Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.

De esta manera, la inflación en Colombia terminaría el año en el 6,5 %, condicionado por golpes externos y lo que pueda pasar con la variación de los alimentos, dada la eventual situación con las sequías.

Más expectativas para la inflación en Colombia

Justamente para los próximos seis meses uno de los golpes más complejos sería el efecto del fenómeno de El Niño, que golpeará a las carnes y la leche, entre otros.

Los principales gremios del agro en el país ya prevén un incremento de algunos de los alimentos más consumidos en el país, incluyendo el precio del arroz y otros cereales.

De esta manera, Colombia incluso podría, en el segundo semestre del año, tener una inflación superior a la registrada en los dos últimos años.

inflación en Colombia
Fuente: Banco de Occidente.

Recomendado: Inflación en Colombia completa tres meses al alza; en mayo llegó al 5,84 %

Esta inflación en Colombia generaría golpes complejos para algunos precios del año entrante, como el de los arriendos, tal y como ha advertido el mismo Banco de la República.

Ver más ▾
Tags: Inflación Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar