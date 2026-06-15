Fox Corp anunció una nueva adhesión a su portafolio de servicios. La empresa matriz de Fox News y la cadena de televisión Fox adquirirá la plataforma de ‘streaming’ Roku a través de una operación valorada en US$22.000 millones.
Según informaron las partes, este lunes se llevó a cabo la firma de un acuerdo bajo el cual Fox adquirirá Roku por US$160,00 por acción en una combinación de efectivo y acciones ordinarias.
Con esta transacción, Fox Corp se consolida como un competidor sólido en el mercado de las plataformas al ampliar su acceso a más de 100 millones de hogares con contenido deportivo, informativo y de entretenimiento.
De la misma manera, se combinan las capacidades de premium de contenido y publicidad Fox con la interfaz para consumidores de Roku, la pantalla de inicio, la tecnología de plataforma y las relaciones directas con los espectadores.
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Las empresas también destacaron que con esta integración se crea al “tercer mayor actor de la televisión en Estados Unidos por cuota de audiencia”, al controlar más del 5 % de participación.
Se espera que la adquisición se concrete el próximo año y constituye el más reciente de una serie de movimientos liderados por Lachlan Murdoch, presidente ejecutivo de Fox Corp, para posicionar a la compañía frente al creciente abandono de la televisión tradicional por parte de los consumidores.
Esa lista incluye la adquisición de Tubi en 2020 y el lanzamiento de Fox One el año pasado.
“Este es un momento decisivo para Fox y una extensión natural de la estrategia deliberada y enfocada que hemos ejecutado durante casi una década”, señaló el directivo.
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