Galán confirmó que toda la megaobra de la Avenida 68 quedará lista en 2027: Así será la movilidad

La ampliación de la avenida 68 se consolida como uno de los proyectos de movilidad más relevantes en Bogotá. No obstante, su ejecución también ha estado marcada por retrasos en distintos frentes de obra, lo que ha generado inquietudes entre los ciudadanos sobre los tiempos de entrega y su impacto en la movilidad urbana.
El proyecto contempla la intervención de nueve grupos constructivos, con el propósito de transformar este corredor en un eje estratégico para el transporte público y la movilidad sostenible. Entre sus principales componentes se incluyen la implementación de un corredor de TransMilenio, la construcción de puentes vehiculares, la adecuación de senderos peatonales y el desarrollo de ciclorrutas, con el fin de integrar distintos modos de transporte y mejorar la conectividad en la ciudad.
La obra presenta un avance del 77,24 % en los primeros 8,65 kilómetros intervenidos. Este corredor, que atraviesa la capital de sur a norte, incorpora intervenciones clave como el túnel que conectará con la avenida de Las Américas y el puente de Venecia, infraestructura que permitirá mejorar la conexión con la Autopista Sur y la NQS, dos de los ejes viales más transitados de la ciudad.
En total, el proyecto abarca más de 17 kilómetros de intervención. Sin embargo, su entrega no será simultánea, sino que se realizará de manera gradual, conforme a la planificación establecida por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Este esquema busca habilitar progresivamente los tramos finalizados, con el objetivo de mitigar el impacto de las obras en la movilidad.
En ese sentido, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló en entrevista con el programa 6AM de W Radio que la obra se encuentra cercana al 80 % de ejecución. Según explicó, durante el presente año se prevé la entrega de seis de los nueve grupos en los que está dividido el proyecto, lo que permitiría avances significativos en la operación del corredor.
Asimismo, el mandatario indicó que los tres grupos restantes serán entregados en el primer semestre de 2027, momento en el cual se espera que la avenida 68 opere en su totalidad. Este corredor contará con una flota de buses articulados y biarticulados eléctricos, lo que contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes y al fortalecimiento de un sistema de transporte más sostenible en la ciudad.