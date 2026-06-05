Los 17 puntos económicos clave del gobierno de De la Espriella: doblará la producción petrolera, según su vicepresidente José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, dio a conocer los cambios clave para la economía nacional en su mandato.
Según el exministro de Hacienda, uno de esos puntos fundamentales será el de revisar la reactivación petrolera del país.
Tanto así que, agregó José Manuel Restrepo, una de las metas es casi doblar la producción de petróleo, lo que reactivará la exploración de ese recurso.
Agregó que harán modificaciones clave a la reforma pensional si esta llegara a pasar en la Corte Constitucional, regresando a un modelo en el que las personas puedan elegir su fondo de ahorros.
Los cambios que aplicará el gobierno de De la Espriella, explicados por José Manuel Restrepo:
1. Volver a la exploración de petróleo y fracking para llevar la producción de crudo hasta 1,3 millones de barriles por día (hoy en 736.000).
2. Volver a la aplicación del gobierno corporativo en Ecopetrol y nombrar una junta y un presidente con conocimiento técnico; se citará a una asamblea de Ecopetrol el 8 de agosto para cambiar toda la Junta Directiva y remover a Roa.
3. Presentar el 8 de agosto en Nueva York, ante los inversionistas y las calificadoras, el nuevo plan de ajuste fiscal para generar confianza, la cual ya se reflejó en la caída de 200 puntos básicos en los TES, generando un ahorro de $16 billones en intereses de la deuda.
4. Eliminar los contratos de prestación de servicios que se crearon para generar empleo militante, pero proteger los puestos de trabajo que se asignaron mediante procesos de mérito.
5. Eliminar los ministerios que no funcionan, como el Ministerio de la Igualdad (MinIgualdad).
6. Buscar un acuerdo con el Banco de la República y con las entidades bancarias para ofrecer tasas de vivienda más bajas.
7. Lanzar un programa de subsidios de vivienda que se llamará «Colombia, país de propietarios», el cual buscará construir un millón de viviendas.
8. Garantizar vigencias futuras para la infraestructura vial, con una meta de 2.000 kilómetros en vías secundarias y 30.000 kilómetros en vías terciarias.
9. Presentar una reforma tributaria para reducir los impuestos a las empresas, cuya tarifa de renta se encuentra actualmente en el 35 %.
10. Bajar los impuestos para las pymes y los emprendedores.
11. Eliminar el impuesto al patrimonio.
12. Brindar seguridad física para atraer la mayor cantidad de inversión extranjera gracias a la confianza que se va a generar.
13. Evaluar la posibilidad de solicitar ayuda a Estados Unidos con el fin de conseguir apoyo para refinanciar la deuda pública de Colombia.
14. Modificar la ley de la reforma pensional para que cada colombiano pueda escoger entre los regímenes y no se vea afectado por una devolución de saldos a largo plazo que deje montos muy bajos.
15. Retornar a los miembros técnicos a la CREG para evitar un apagón, así como acelerar la aprobación de licencias ambientales y los procesos de consulta previa con las comunidades.
16. Lanzar una nueva subasta rápida energética de cargo por confiabilidad.
17. Avanzar en todos los proyectos de energía onshore y offshore, junto con todas las soluciones de regasificación que estén disponibles.
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