Gobierno Petro aprueba sacar casi $3 billones del fondo de ahorro de las regalías: así se usarán los recursos

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció la activación de un desahorro por $2,9 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), un instrumento de la política fiscal diseñado para reducir el impacto de la volatilidad en los ingresos derivados de la explotación de recursos naturales no renovables.
De acuerdo con la cartera de Hacienda, la normativa vigente establece dos condiciones que habilitan el uso de estos recursos: una disminución anual igual o superior al 20 % en los ingresos corrientes del sistema frente al año inmediatamente anterior, o una caída acumulada de esa misma magnitud como resultado de descensos consecutivos. Estas disposiciones buscan garantizar que el fondo cumpla su función contracíclica, permitiendo compensar periodos de menor recaudo.
Según información del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, el comportamiento reciente de los ingresos activó este mecanismo. En 2025, el recaudo registró una reducción del 10 % en comparación con 2024 y acumuló una caída cercana al 40 % frente a 2023, año en el que comenzó la tendencia descendente. Este contexto llevó a que, en enero de 2026, se iniciara el proceso de desahorro por un monto estimado de $2,9 billones.
El objetivo de esta medida es compensar la brecha entre el promedio de ingresos del sistema en años anteriores y el recaudo más reciente, con el fin de preservar la estabilidad en la financiación de proyectos de inversión en las regiones. En línea con este procedimiento, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 288 de 2026, mediante el cual se autoriza el uso de estos recursos.
Aunque la decisión coincide con la declaratoria de emergencia social y ecológica emitida en febrero de 2026 a raíz de inundaciones en distintas zonas del país, el Gobierno precisó que el desahorro del FAE no corresponde a una medida extraordinaria asociada a esa coyuntura ni implica una destinación directa de recursos para atender dicha situación. Se trata, en cambio, de la aplicación de un mecanismo previsto en el marco legal del Sistema General de Regalías.
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No obstante, la normativa vigente permite que las entidades territoriales orienten proyectos de inversión hacia la atención de desastres naturales. En ese contexto, la disponibilidad de recursos provenientes del desahorro podría facilitar la formulación de iniciativas encaminadas a mitigar los efectos de la emergencia, siempre bajo los procedimientos ordinarios del sistema. Con esta incorporación, el presupuesto total del Sistema General de Regalías para el bienio 2025-2026 asciende a cerca de $67,3 billones, de los cuales la mayor parte se destina a inversión.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda señaló que este proceso se rige por criterios técnicos. La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías emitió concepto favorable en marzo de 2026, tras evaluar la propuesta correspondiente. Asimismo, la ejecución de los recursos se realiza de manera coordinada con el Banco de la República, entidad responsable de la administración de los activos del fondo, una proporción de los cuales se encuentra invertida en portafolios internacionales.