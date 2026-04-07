Gobierno Petro confirma nuevo avance para iniciar obras del megaproyecto Aerocafé

El Ministerio de Transporte anunció un nuevo avance para el Aeropuerto del Café (Aerocafé) con la firma del acta de inicio del contrato de interventoría, un paso que marca la entrada formal del proyecto en su fase de ejecución. Esta decisión representa un hito relevante luego de varios años de planeación, ajustes técnicos y dificultades administrativas que habían retrasado su desarrollo.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, indicó que, a partir de este momento, comenzará la supervisión integral de las obras correspondientes al componente del lado aire en su primera etapa. La interventoría tendrá como función principal garantizar que la ejecución del proyecto cumpla con los estándares técnicos, ambientales, financieros y jurídicos establecidos. Asimismo, este proceso busca asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, mediante mecanismos de control que promuevan la transparencia y la eficiencia en cada una de las fases.
Con la formalización de este contrato, se habilita el inicio de la etapa de preconstrucción, la cual está proyectada inicialmente para un periodo de 10 meses. No obstante, el Gobierno Nacional ha solicitado al contratista la optimización de los tiempos con el objetivo de reducir esta fase a seis meses, lo que permitiría iniciar las obras en octubre del presente año. Posteriormente, se contempla una fase constructiva con una duración estimada de dos años, durante la cual se ejecutarán las principales intervenciones de infraestructura.
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La ministra también resaltó que este avance responde a la necesidad de materializar proyectos estratégicos que han permanecido rezagados. En ese sentido, explicó que la puesta en marcha de Aerocafé busca atender las expectativas de las comunidades del Eje Cafetero, que durante años han demandado una solución estructural para mejorar la conectividad aérea y fortalecer la dinámica económica de la región.
El anuncio se realizó en el marco de un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, escenario en el que la funcionaria presentó un balance sobre el estado del sistema aeroportuario del país. Durante su intervención, precisó que entre 2022 y 2026 se han comprometido recursos por $7,07 billones para la intervención de 74 aeropuertos bajo la administración de la Aeronáutica Civil. De esta cifra, $2,13 billones corresponden a inversiones programadas para 2026, destinadas a labores de modernización, mantenimiento y fortalecimiento de la operación aérea en distintas regiones del país.