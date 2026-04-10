Impacto del salario mínimo y precios de alimentos explicaron incremento de la inflación en Colombia en marzo

Los resultados de la inflación de Colombia para marzo de 2026, revelados ayer por el DANE, confirmaron un cambio de tendencia de una magnitud que incluso sorprendió al mercado.
El mes pasado, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aceleró hasta el 5,56 %, superando el 5,29 % registrado en febrero y ubicándose por encima del consenso de los analistas, que esperaban un 5,4 %.
De hecho, se trata del registro más alto de inflación anual desde septiembre de 2024. En términos mensuales, el incremento de los precios fue del 0,78 %, superando significativamente las expectativas de los expertos que proyectaban una variación cercana al 0,67 %.
Servicios y alimentos jalonaron el resultado
Los expertos coinciden en que el principal impulsor de este repunte fue el sector de servicios. De acuerdo con el Grupo Cibest (Bancolombia), el 58 % de la inflación estuvo concentrada en el componente de servicios, que aportó 45 pb de los 78 pb totales. Este rubro alcanzó una inflación anual del 6,81 %, su nivel más alto desde finales de 2024.
Dentro de los servicios, los incrementos más notables se dieron en información y comunicación, con un alza mensual del 2,96 %, arriendos y costos copropiedades, que continuaron presionando al alza debido a la indexación, y comidas fuera del hogar, donde solo los restaurantes y hoteles registraron una variación anual de 9,92 %, siendo la mayor variación entre las divisiones de gasto.
Jackeline Piraján, economista de DaviBank, destacó que este comportamiento está estrechamente vinculado a la materialización de ajustes asociados al aumento del salario mínimo, el cual subió un 23 % para el año 2026, generando presiones en rubros intensivos en mano de obra.
La canasta de alimentos también mostró una aceleración, pasando de una inflación anual de 5,83 % a 6,27 % en marzo. Este aumento se debió principalmente a los productos perecederos, como las frutas frescas (8,66 %), el tomate (13,58 %) y la cebolla, afectados por factores climáticos y el cierre de cosechas.
En cuanto a los bienes regulados, aunque hubo un alivio temporal por la reducción en el precio de la gasolina en marzo, esto no fue suficiente para compensar las alzas en las tarifas de electricidad (especialmente en Bogotá) y servicios como la recolección de basuras.
Proyecciones para el cierre de año
Ante este panorama, las instituciones financieras revisaron de nuevo sus expectativas al alza. Bancolombia y BBVA Research prevén que la inflación cierre el año en niveles de 6,4 % y 6,5 % respectivamente, mientras que DaviBank la sitúa cerca del 6,30 %.
Acciones y Valores advirtió que «la dinámica de precios en Colombia ha entrado en una fase más compleja de lo anticipado», con riesgos sesgados al alza por el fenómeno de El Niño y factores externos.
Esta persistencia inflacionaria sugiere que el Banco de la República mantendrá una postura restrictiva. Así, según Bancolombia, la tasa de interés podría aumentar hasta el 12,75 % en los próximos meses, mientras que el Banco de Occidente prevé aumentos hasta el 12,50 % en junio y cree que este nivel que se mantendría hasta final de año.
El dato de marzo confirma que la convergencia hacia la meta de inflación del Emisor será más lenta y difícil de lo previsto. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, señaló que mientras países como Chile y Perú ya convergen a sus metas, en Colombia «las presiones provienen principalmente del componente doméstico de la inflación subyacente», lo que justifica la necesidad de seguir conteniendo estas presiones mediante la política monetaria.
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