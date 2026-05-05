Importante cadena pagará hasta $190 millones a un hincha por ver todo el Mundial: Así se puede aplicar

Fox Sports abrió una convocatoria en Estados Unidos para contratar a una persona que verá los 104 partidos del Mundial 2026 y recibirá un pago de US$50.000. La iniciativa, realizada en alianza con la plataforma de empleo Indeed, se convirtió en tendencia por presentar el cargo como una oportunidad para aficionados al fútbol.
El puesto, denominado “Chief World Cup Watcher”, implica seguir todos los encuentros del torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y el mayor número de partidos en la historia del evento.
El seleccionado deberá ver cada juego a través de la plataforma Fox One y cumplir tareas adicionales relacionadas con generación de contenido digital y participación en experiencias con público. La actividad se realizará desde una instalación especial en Times Square, en Nueva York, diseñada para transmitir la experiencia en tiempo real.
Aunque en redes sociales se presenta como un empleo para “ver fútbol y ganar dinero”, la convocatoria forma parte de una estrategia comercial para amplificar la audiencia del torneo y posicionar los contenidos de Fox durante el evento deportivo más visto del mundo.
Trabajo en el Mundial 2026: condiciones, requisitos y cifras
El contrato contempla el seguimiento completo de los 104 partidos durante 39 días de competencia. Esto implica una carga intensiva de consumo de contenido, equivalente a varias horas diarias sin interrupción.
Además de ver los encuentros, el candidato deberá crear publicaciones en redes sociales, interactuar con aficionados y documentar la experiencia en tiempo real. Según Fox Sports, el objetivo es convertir cada partido en un evento digital que genere conversación y tráfico en plataformas propias.
El proceso de selección incluye el envío de un video por parte de los aspirantes explicando por qué son aptos para el cargo. También se valoran perfiles con experiencia en comunicación, periodismo o creación de contenido digital.
Las postulaciones se realizan a través de Indeed y tienen como fecha límite mediados de mayo de 2026. El candidato elegido será anunciado el 6 de junio, pocos días antes del inicio del torneo.
Si se distribuye el pago total, los US$50.000 equivalen a cerca de US$480 por partido o alrededor de US$1.280 diarios, aunque esta división no corresponde a un esquema de pago real sino a una referencia del total ofrecido.
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El Mundial de 2026 será el más grande en la historia del fútbol, con 48 selecciones, 16 ciudades sede y más de 6 millones de entradas proyectadas. Este crecimiento responde a la estrategia de la FIFA de ampliar mercados y aumentar ingresos comerciales y audiovisuales.