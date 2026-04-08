Las tasas de interés del BanRep suben, pero la deuda pública ya se había encarecido: analistas

El presidente Gustavo Petro insistió en su más reciente alocución en que el aumento en los costos de la deuda pública colombiana es una consecuencia directa de las decisiones del Banco de la República al elevar las tasas de interés.
«Cada vez tenemos una tasa real de interés superior que tiene un impacto absolutamente dañino sobre la economía; lo último que hicieron fue aberrante», dijo y señaló al banco central de incrementar el gasto del Estado en intereses, un encarecimiento de la deuda que se queda con recursos que podrían financiar programas sociales de gran escala.
Desde que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, decidió retirarse de forma indefinida de la Junta Directiva del Banco de la República en la sesión del pasado 31 de marzo, tras un incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés, los expertos han señalado imprecisiones en los argumentos del Gobierno frente al papel del emisor.
En una rueda de prensa convocada en su despacho, el funcionario calificó la decisión mayoritaria de la Junta de irresponsable al considerar que favorece a inversionistas sobre el sector productivo, particularmente porque las entidades financieras están entre los mayores tenedores de deuda pública colombiana y se verían beneficiadas si la rentabilidad en estas inversiones fuera mayor.
Anteriormente, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, también había señalado que el Banco de la República era el responsable de los altos costos de endeudamiento público. Según dijo, el Ejecutivo actúa como un tomador de precios y los Títulos de Tesorería (TES) deben ajustarse a las expectativas de la tasa de intervención para evitar arbitrajes en el mercado, justificando así que si el mercado percibe futuras alzas por parte del BanRep, la curva de los TES se ajustará inevitablemente al alza.
El contraargumento técnico del Banco de la República
El Banco de la República ya había fijado en el pasado su posición a través de una publicación técnica en su blog, donde negó que el alza de los TES se deba a la política monetaria. El emisor detalló que mientras la tasa de intervención se redujo cuatro puntos porcentuales (del 13,25 % al 9,25 %) desde inicios de 2024, las tasas de los TES a 10 años aumentaron cerca de dos puntos en el mismo periodo.
Para el BanRep, esta divergencia responde a una prima de riesgo que los inversionistas exigen debido al deterioro de las finanzas públicas y al aumento del indicador deuda/PIB.
En síntesis, para el banco central el mercado no está reaccionando a la tasa de interés de intervención, sino a la creciente percepción de riesgo soberano impulsada por la situación fiscal del Estado, particularmente por las señales de un desbalance entre ingresos y gastos públicos y de deterioro en la deuda pública que cada vez es más cara.
El efecto de la política fiscal
Analistas y expertos han salido en defensa de la independencia del emisor. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, señaló que el excesivo gasto público ha generado una situación atípica donde la nación paga un 14 % anual de interés, independientemente del plazo de la deuda.
“La curva de rendimientos de la deuda pública de Colombia es absolutamente plana. Esto quiere decir que la Nación debe pagar una tasa de interés de 14 % anual, independientemente de si se endeuda a 6 meses o a 30 años”, contestó al presidente Gustavo Petro.
Para Cárdenas, esto indica que los mercados ven un alto riesgo de default a corto plazo, concluyendo que «la política monetaria no es la causa de este problema, es la política fiscal».
Por su parte, Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia en Alianza, enfatizó que las tasas de la deuda del Gobierno llevan dos años subiendo, mucho antes de los ajustes del BanRep. “Mientras la tasa real del Banco de la República se queda alrededor de 3 % – 4 % todo el 2024 y 2025. La de los TES llega al 8 %, al igual que la deuda hipotecaria, ambas mucho antes de que el Banco subiera tasas”, escribió en su cuenta de X.
El experto advirtió que Colombia está incumpliendo la Regla Fiscal y que el riesgo país está disparado, lo que encarece el crédito para todos los colombianos. Incluso dijo que este es el primer gobierno que decide no recortar el gasto ante la caída de ingresos y, en su lugar, buscar culpables externos.
El mercado de deuda pública ha mostrado un deterioro constante en los últimos años. En 2015, el TES a 10 años se movía en niveles del 9 %, pero para 2023, se mantenía en torno al 10 %. Recientemente, la tasa se mantiene alrededor del 13 %, con picos del 14 % en ciertos tramos de la curva.
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