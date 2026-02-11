MinHacienda encontró la manera de emitir más deuda de la que podía en 2025 y podría repetir la fórmula este año

El Banco de Bogotá encendió las alarmas sobre el manejo de la deuda pública en Colombia, tras revelar que el Ministerio de Hacienda excedió el límite de emisión de Títulos de Tesorería (TES) el año pasado y podría recurrir a la misma estrategia este 2026.
Un análisis de la Dirección de Investigaciones Económicas detalló que la entidad logró emitir cerca de $111 billones de TES, a pesar de que el límite legal permitido era de $95,8 billones, tal como lo estipula el decreto de emisión de títulos destinados a financiar el presupuesto en 2025.
Este incremento en el endeudamiento por encima de lo autorizado fue posible gracias a una nueva estrategia de colocación emprendida por la Dirección de Crédito Público desde octubre de 2025.
El mecanismo, descrito por los analistas como una forma de doblar el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas, consistió en emitir títulos de corto plazo (TCO), utilizando el cupo de endeudamiento correspondiente a esa referencia específica, que posteriormente eran intercambiados por otros de largo plazo.
Esta táctica permitió aumentar la emisión de TES sin utilizar el cupo aprobado por el Congreso en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
Gracias a esta figura contable, el MinHacienda pudo incorporar $16,4 billones adicionales en TES el año pasado, una cifra que equivale prácticamente a los recursos de una reforma tributaria completa.
Legal, pero arriesgado
Si bien el Ministerio de Hacienda no infringió la ley con la estrategia, ya que las emisiones a través de subastas tradicionales y operaciones convenidas se mantuvieron en $95 billones, el Banco de Bogotá advierte que esta práctica abre una «ventana de emisión» que distorsiona el mercado y afecta la transparencia del gasto.
Sin embargo, este exceso de oferta de títulos no ha sido gratuito. Para lograr que agentes privados aceptaran esta deuda adicional fuera de los mecanismos competitivos habituales, el Gobierno tuvo que pactar altas tasas de interés.
Un ejemplo destacado, según la entidad financiera, fue la venta directa de $23 billones en TES a la gestora de inversiones Pimco, que exigió una tasa promedio del 13,15 %, lo que representa un costo significativamente mayor para las arcas de la Nación.
Por ello, el informe advierte que esta táctica presiona la sostenibilidad fiscal y traslada las necesidades de financiamiento hacia el futuro bajo condiciones más onerosas.
Además, el Banco de Bogotá advirtió que para 2026 se podría replicar esta fórmula.
Solo en enero, la cartera Hacienda ya ejecutó $5,4 billones en canjes de TCO por TES, superando los $3,6 billones emitidos mediante subastas y los $0,2 billones por operaciones convenidas en ese mismo mes.
De hecho, la entidad cree que este sería el mecanismo para que el déficit fiscal no sea tan alto como lo proyecta el mercado, pues una buena parte del desbalance entre ingresos y gastos sería cubierto con una mayor emisión de deuda, dado que la entidad ya encontró la forma de doblegar los límites legales de financiamiento.
El Banco de Bogotá anticipa que el déficit fiscal de 2026 ronde los $145 billones (7,6 % del PIB), mientras el Gobierno ha dado a conocer un $102 billones que equivale al 5,3 % del PIB.
