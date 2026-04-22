Los negocios de Ryan Reynolds en el fútbol inglés que ilusionan al Inter de Bogotá

Wrexham AFC, club galés propiedad del actor Ryan Reynolds y el empresario Rob McElhenney, anunció un plan de inversión cercano a los US$100 millones para modernizar su estadio y fortalecer su modelo deportivo y financiero. El eje del proyecto es la renovación del Racecourse Ground, uno de los escenarios más antiguos del fútbol británico.
La iniciativa contempla la construcción de una nueva tribuna Kop con capacidad para 7.750 espectadores, lo que permitirá ampliar el aforo total del estadio a cerca de 18.000 personas. Según el club, las obras finalizarían a mediados de 2027, en línea con su estrategia de crecimiento en el fútbol inglés.
El proyecto cuenta con respaldo público. El Gobierno de Gales aportó US$20 millones con el objetivo de preservar el valor cultural del club y dinamizar la economía local. Esta financiación también busca consolidar al Wrexham como un activo regional en términos deportivos y turísticos.
En lo deportivo, el equipo compite actualmente en el Championship, segunda división del fútbol inglés, donde ocupa la séptima posición. Este contexto lo mantiene en la pelea por el ascenso a la Premier League, considerada la liga con mayores ingresos del mundo, que superó los US$7.000 millones anuales en derechos de televisión en su último ciclo, según datos oficiales de la competición.
Modernización del estadio y sostenibilidad financiera
La directiva del Wrexham sostiene que la ampliación del estadio es clave para cumplir con los estándares de la UEFA y la Premier League, tanto en infraestructura como en operación. Esto permitiría no solo disputar partidos de mayor nivel, sino también atraer eventos deportivos internacionales.
El aumento de capacidad impactaría directamente en los ingresos por boletería, hospitalidad y patrocinios. En clubes del Championship, estos rubros representan hasta el 30 % de los ingresos totales, de acuerdo con reportes de Deloitte Football Money League.
A esto se suma el crecimiento de la marca del club impulsado por la serie “Welcome to Wrexham”, producida por Disney+. El contenido ha ganado más de 10 premios Emmy y ha ampliado la base de seguidores del equipo fuera del Reino Unido, incrementando ventas de merchandising y acuerdos comerciales.
El club también ha reportado un aumento en patrocinios internacionales, lo que fortalece su flujo de caja y reduce la dependencia de resultados deportivos a corto plazo.
Inversión de Ryan Reynolds: ¿guiño al fútbol colombiano?
La apuesta de Ryan Reynolds por el Wrexham no es un caso aislado. Hace parte de una tendencia creciente en la que capital privado y figuras del entretenimiento están entrando al negocio del fútbol con estrategias de valorización de activos deportivos.
En ese contexto aparece Colombia. Reynolds integra el grupo inversor que adquirió al Internacional de Bogotá, un movimiento que, aunque en una escala distinta, sigue una lógica similar: clubes con potencial de crecimiento, audiencias por desarrollar y espacio para construir marca.
El caso Wrexham muestra cómo una combinación de inversión en infraestructura, narrativa audiovisual y expansión internacional puede transformar el valor de un equipo. Desde su compra en 2021 por 2 millones de libras, el club ha multiplicado su visibilidad, mejorado ingresos comerciales y avanzado en lo deportivo.
Ese modelo abre una referencia para mercados como el colombiano, donde equipos como Internacional de Bogotá buscan consolidarse en un entorno con menores ingresos estructurales que el fútbol europeo. La diferencia de escala es clara, pero la lógica de negocio apunta en la misma dirección: atraer audiencia, generar contenido y aumentar el valor del activo.
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Así, el vínculo entre Reynolds, Wrexham y el fútbol colombiano no pasa por resultados deportivos inmediatos, sino por un enfoque común: convertir clubes en plataformas de negocio sostenibles, con proyección internacional y nuevas fuentes de ingresos.