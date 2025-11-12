Colombia tendrá nuevo aeropuerto internacional: Confirmaron la ciudad

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil dio a conocer que una de las regiones más importantes del país avanza en la adecuación de una infraestructura para contar con un nuevo aeropuerto internacional en Colombia.
El anuncio se da en medio de un plan, que tiene el Gobierno, sobre mejorar la oferta aeroportuaria del país con miras a que Colombia cuente con un nuevo impulso económico desde el lado del turismo.
La expectativa, además de los puntos principales del país, es que algunas regiones más pequeñas puedan tener un nuevo aeropuerto internacional que además facilite el acceso a zonas turísticas no tradicionales.
De esta manera, la Aerocivil, la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal y la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Llanos sellaron un Convenio Marco de Cooperación y Apoyo Recíproco, clave para impulsar el proceso de adecuación y fortalecimiento del Aeropuerto El Alcaraván de Yopal.
Detalles del nuevo aeropuerto internacional en Colombia
“Este acuerdo interinstitucional establece una hoja de ruta coordinada para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y de gestión necesarios para cumplir con los requisitos de infraestructura, servicios aeroportuarios, articulación institucional y promoción económica y turística que demanda la internacionalización del terminal aéreo”, dijo la Aerocivil.
Hay que tener en cuenta que el Aeropuerto El Alcaraván es reconocido como un nodo estratégico de conectividad aérea para la Orinoquía “y un motor clave para el desarrollo regional”.
Adicionalmente, la suscripción de este convenio, para tener un nuevo aeropuerto internacional en Colombia, subraya el compromiso conjunto de las entidades territoriales y el Gobierno Nacional para:
- Fortalecer la competitividad de la región
- Facilitar el intercambio comercial
- Impulsar el turismo
- Integrar a la Orinoquía con nuevos mercados nacionales e internacionales
“El Gobierno del Cambio, en cabeza de la Aeronáutica Civil, trabaja para una conectividad aérea segura y abierta al mundo con dignidad; por esto, con esta acción coordinada, se avanza decididamente hacia la construcción de una Orinoquía más dinámica y con mayores oportunidades para sus habitantes”, concluye la Aerocivil.