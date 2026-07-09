Nuevo hito para el dólar en Colombia: rompe el soporte de los $3.300 y toca su nivel más bajo en seis años

El dólar estadounidense en Colombia sufrió una importante caída al romper el soporte de los $3.300. La divisa norteamericana se desplomó $52,40 en la sesión de hoy frente al registro del miércoles ($3.340), cerrando en un precio de $3.287,60.
Así, la moneda retrocede a cotizaciones no vistas desde enero de 2020, previo a la irrupción de la pandemia.
La tasa de cambio operó bajo una fuerte y constante presión vendedora desde el inicio del mercado spot. La jornada comenzó en $3.335,20, que terminó marcando el precio máximo intradía. A partir de allí, la oferta masiva de divisas por parte de agentes institucionales y portafolios extranjeros arrastró la cotización hasta un mínimo de $3.287,55, prácticamente pegado a su precio final de cierre.
Desde la mesa de operaciones de JP Tactical Trading destacaron que el dólar consolidó una dominancia vendedora absoluta durante toda la sesión. El mercado continúa extendiendo el escenario de sobreventa técnica, mientras la preferencia por los activos denominados en pesos sigue ganando terreno.
Paralelamente, en los mercados internacionales, el Índice DXY retrocedió un 0,13 %, ubicándose en las 100,86 unidades.
De acuerdo con la firma Acciones & Valores, aunque la tensión geopolítica global intentó desequilibrar a los mercados emergentes, el peso volvió a apalancarse en la solidez de sus fundamentales.
Petróleo modera ganancias y el Brent cae a US$75,70
Tras los violentos repuntes del inicio de la semana, los precios internacionales del crudo registraron una toma de utilidades que restó volatilidad al canal energético:
El barril de crudo Brent de referencia para Colombia descendió un 2,97 % hasta los US$75,70, mientras que el WTI de EE. UU. cayó a US$71,52 (-2,72 %).
A pesar del ajuste a la baja, los precios retienen parte de las ganancias recientes generadas por la fricción Washington-Teherán. Aunque el flujo de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz sufrió desaceleraciones preventivas por el riesgo militar, importantes volúmenes de exportación lograron cruzar la vía marítima antes de los eventuales llamados a cese al fuego.
Moderación en la deuda pública colombiana
El Banco de la República reveló que en abril de 2026, la deuda externa total de Colombia cayó al 51,6 % del PIB, 1,1 puntos porcentuales (pp) por debajo del dato de marzo (52,7 %), situándose en US$247.669 millones.
Este descenso durante el cuarto mes del año fue impulsado por una reducción de más de US$4.800 millones (variación del 2 %), que proviene netamente del sector público.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,47 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,466 % desde los 12,526 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 11,915 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 11,976 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 11,751 %, frente al 11,740 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 11,943 %; la jornada anterior en 11,950 %.
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