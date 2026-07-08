La oferta de vuelos de Colombia a México se incrementó en junio por cuenta del Mundial de Fútbol 2026.
De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), el número de frecuencias pasó de 21 a 24 en los primeros días de la temporada deportiva.
Los datos muestran que el 12 de junio, segundo día de la Copa, la oferta aérea se incrementó un 24 % frente al mismo día del 2025. En otras palabras, los vuelos escalaron de 17 a 21, mientras que las sillas disponibles aumentaron 22 %, pasando de 3.056 a 3.726.
En las fechas siguientes la tendencia se mantuvo, alcanzando su punto más alto el 16 de junio, un día antes del primer partido de la tricolor en México.
Destacado: Contrato de Néstor Lorenzo con Colombia: hasta cuándo va y qué pasará tras la eliminación del Mundial
Durante esa jornada, se operaron 24 frecuencias diarias hacia el país azteca, es decir, un 41 % más que en el año anterior. Además, se ofrecieron 4.327 sillas, lo que representó un incremento del 44 % frente a las 3.002 del mismo día en 2025.
En total, el 16 de junio representó 1.325 sillas adicionales en un solo día, el mayor incremento absoluto del periodo.
Sin embargo, la escalada no se concentró solo en los días de entrada del Mundial, pues el del periodo junio-julio subió 6,2 % frente al año anterior, confirmando una expansión sostenida más allá de los días del torneo.
Paula Bernal, country manager de IATA, destacó que el sector aéreo colombiano está demostrando que tiene capacidad de respuesta ante eventos de alta convocatoria como el Mundial.
“La escalada progresiva en frecuencias y sillas disponibles a lo largo de los primeros días del torneo refleja la madurez operativa de las aerolíneas que sirven la ruta Colombia–México y la solidez de un mercado que sabe adaptarse cuando las circunstancias lo exigen”, añadió.
Destacado: Los parques y atracciones viven un ‘boom’ en Colombia: ingresos crecieron 57 % y recibieron 11,2 millones de visitantes