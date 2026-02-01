Lo que le espera al mercado petrolero y gasífero en Colombia tras la compra de GeoPark a activos de Frontera Energy

En la mañana del 30 de enero de 2026, GeoPark anunció la adquisición de todos los activos de exploración y producción de petróleo y gas de Frontera Energy en Colombia. Este movimiento se perfila como uno de los más relevantes para la industria petrolera y gasífera en Colombia en los últimos años.
De acuerdo con los últimos datos de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), Frontera Energy fue en 2025 la tercera compañía con mayor aporte a la producción de crudo en el país, con una participación de 6,4 %, mientras que GeoPark representó 5,6 %. Ambas empresas se ubicaron por detrás de Ecopetrol y SierraCol Energy.
Con la incorporación de los activos de Frontera, GeoPark se consolidaría como la compañía privada más importante del sector de hidrocarburos en Colombia, solo superada por Ecopetrol. Expertos del mercado estiman que, tras la operación, la participación de GeoPark en la producción nacional de crudo se ubicará entre 12 % y 14 %, cifra aún distante del más de 60 % que concentra Ecopetrol.
Así lo señaló Iván Arroyave, banquero de inversión, quien explicó que “GeoPark pasa a producir más de 90.000 barriles diarios, lo que equivale a unir varios operadores medianos en una sola empresa. Además, generará cerca de US$950 millones al año solo por operación. Con esos números, queda como el único privado con tamaño suficiente para mover la aguja del sector”.
Por su parte, GeoPark, compañía presidida por Felipe Bayón, informó que el valor empresarial de la transacción ascendió a cerca de US$600 millones. El portafolio adquirido está compuesto por 17 bloques de exploración y producción. La empresa destacó que, tras la operación, espera contar con un mayor flujo de caja para fortalecer sus inversiones en Vaca Muerta, en Argentina, donde desarrolla proyectos mediante fracking.
El precio de compra en efectivo fue de US$375 millones, con un pago adicional contingente de US$25 millones sujeto al cumplimiento de metas de desarrollo. La compañía también indicó que, con esta adquisición, espera duplicar sus reservas consolidadas.
Bayón agregó que este movimiento permitirá triplicar el tamaño de la empresa en producción, duplicar sus reservas y triplicar su Ebitda, lo que, en su concepto, refleja confianza en el futuro de la industria energética colombiana.
Frente al crédito con Vito, que facilitó la operación, indicó que será pagado en un plazo de tres años, y resaltó que contar con financiación asegurada fue clave para concretar el negocio.
¿Qué sucedió con Frontera Energy?
Para Felipe Bernal, miembro de la comunidad de expertos del Consejo Mundial de Energía, la decisión de Frontera responde a una estrategia corporativa.
“La decisión es estratégica, no geológica ni operativa. Responde a una rotación de portafolio coherente con las tendencias globales del sector, en un entorno donde el costo de capital para el petróleo ha aumentado. Además, libera más de US$600 millones en valor empresarial, que pueden redistribuirse entre accionistas, acreedores o reasignarse a negocios con menor volatilidad”, afirmó.
Arroyave coincidió en que la venta implica un reordenamiento del portafolio, aunque advirtió que, desde la perspectiva del país, la compra debe analizarse con mayor prudencia.
“Cuando un operador internacional relevante decide salir, el mercado lo interpreta como una mayor percepción de riesgo y menor estabilidad institucional. Que entre GeoPark mitiga el impacto operativo, pero no cambia el hecho de que una empresa extranjera decidió reducir su exposición a Colombia. En términos económicos, es una mala noticia institucional, aunque no se vea de inmediato en producción o empleo”, enfatizó.
¿Qué pasará con Frontera Energy?
Este medio intentó comunicarse con el presidente de la compañía, Orlando Cabrales, para conocer su posición, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación del informe. No obstante, Frontera Energy envió un comunicado en el que señaló que enfocará su estrategia en el negocio de infraestructura energética.
La empresa indicó que continuará desarrollando activos como el Oleoducto de los Llanos Orientales y el punto de Puerto Bahía, así como sus activos en Guyana y en otros mercados internacionales.
En el caso del oleoducto, Frontera mantiene una participación patrimonial de 35 % a través de su filial Frontera Pipeline Investment. Además, posee 99,97 % de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía.
Sobre este último activo, ubicado en la bahía de Cartagena, la compañía destacó su potencial de generación de caja, que incluye proyectos como la construcción de instalaciones para la importación de gas licuado de petróleo y un eventual sistema de regasificación de gas.
Asimismo, señaló que el Oleoducto de los Llanos Orientales transporta cerca del 30 % de la producción petrolera del país, y concentra aproximadamente 70 % de las reservas probadas de crudo.
Destacado: Entrevista | GeoPark triplicará su tamaño de producción y duplicará reservas: Felipe Bayón, presidente de la compañía
“Tras una revisión exhaustiva de las alternativas estratégicas, consideramos que esta transacción cristaliza valor para los accionistas a una prima atractiva, al convertir la exposición al precio del petróleo en efectivo y mantener un potencial de valorización adicional a través del negocio de infraestructura independiente”, concluyó el comunicado, citando a Cabrales.