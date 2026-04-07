Pimco, J.P.Morgan y Wellington Management, los fondos extranjeros que más compraron TES en febrero

En febrero de 2026, los inversionistas extranjeros registraron compras netas de títulos de deuda colombianos (TES) por $8,8 billones, lo que impulsó su tenencia total hasta los $174,2 billones, según datos de la Contraloría.
El comportamiento estuvo marcado por un fuerte liderazgo de los grandes gestores de activos, los cuales mostraron confianza en los títulos soberanos del país, según un análisis de Alianza Fiduciaria y Valores.
De hecho, el asset manager Pimco se mantuvo como el mayor tenedor extranjero de bonos, tras adquirir $5,46 billones adicionales en febrero. Con este movimiento, su portafolio en deuda local ascendió a $34,2 billones, el 19,6 % del total en manos de extranjeros.
La firma mundial gestora de inversiones negoció con el gobierno colombiano una compra directa de TES por US$6.000 millones a mediados de diciembre de 2025 a una tasa del 13,15 %.
Por su parte, J.P.Morgan, uno de los bancos participantes en la estrategia de Total Return Swap (TRS) de Crédito Público, se posicionó como el segundo mayor comprador del mes con un incremento de $860.000 millones en su tenencia, la cual ya suma $8,37 billones y lo convierte en el cuarto tenedor extranjero de TES.
Otros actores con compras significativas fueron Wellington Management, también con adquisiciones por $860.000 millones, y el Banco Central de Noruega, que sumó $580.000 millones a su portafolio.
En cuanto a la composición de la deuda por plazos, las adquisiciones de los extranjeros se concentraron masivamente en los nodos de 2035 y 2040, con incrementos de $6,7 billones y $1 billón, respectivamente.
Actualmente, las referencias más representativas en manos de este grupo son los TES 2033, que continúan siendo los títulos más importantes, con una tenencia de $26,85 billones, y los TES 2026, que les siguen en relevancia con $21,6 billones, cifra que incluye los colaterales entregados para la estrategia TRS.
En contraste, el interés disminuyó en los plazos medios, concentrándose las ventas en los nodos 2028 (-$700.000 millones) y 2031 (-$600.000 millones).
Países Bajos y Abu Dhabi a la cabeza de las ventas
No todos los actores internacionales incrementaron su exposición en el segundo mes del año. El lado vendedor estuvo encabezado por los fondos de Países Bajos, que lideraron el ranking de desinversiones con ventas de $990.000 millones en febrero. Como consecuencia, su tenencia descendió a $11,14 billones.
Otros vendedores destacados durante el mes incluyeron a Bluebay, con ventas de $43.000 millones, y al Fondo Soberano de Abu Dhabi, que redujo su posición en $390.000 millones. El Gobierno de Singapur también registró una disminución de $320.000 millones en sus activos de deuda colombiana.
Así, en lo corrido de los dos primeros meses del año, los inversionistas extranjeros han realizado compras netas totales por $10,05 billones, lo que representa un crecimiento del 6,7 % en su tenencia frente al cierre del año anterior.
En este periodo, Pimco lidera las compras anuales con $9,29 billones, un 37 % más, seguido por J.P.Morgan (+$1,57 billones) y el Fondo de Pensiones de Empleados Públicos de California (+$1,12 billones). En contraste, el Fondo Soberano de Abu Dhabi encabeza las ventas del año con una desinversión de $1,84 billones, lo que implica una reducción del 72 % de su tenencia total.
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