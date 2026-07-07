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Platzi refuerza su estrategia de formación en inglés tras adquirir la tecnología de Leap

La adquisición permitirá a la plataforma integrar conversaciones uno a uno con análisis de pronunciación, gramática y vocabulario mediante IA.

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Platzi refuerza su estrategia de formación
Platzi refuerza su estrategia de formación. Foto: cortesía

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La plataforma de educación en línea Platzi anunció la adquisición de Leap, la aplicación de práctica conversacional en inglés desarrollada por Microverse. Con esta integración, la compañía consolida su posición en uno de los mercados de mayor crecimiento del aprendizaje profesional en la región. 

De esta manera, se incorpora a Platzi English Academy una tecnología de práctica uno a uno con personas reales, optimizada con retroalimentación analítica basada en inteligencia artificial. 

A través de esta academia, Platzi ha enseñado los fundamentos del idioma a más de 200.000 estudiantes con un currículo certificado de A1 a C1 y una tasa de finalización del 70 %.

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Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi.
Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi. Foto: cortesía

Formación en inglés

Con Leap se adicionan sesiones de conversación real entre pares. Al terminar, la IA de la plataforma analiza la pronunciación, gramática y vocabulario, entregando retroalimentación personalizada y ejercicios específicos que miden el avance en fluidez.

Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi, destacó que el inglés es el multiplicador silencioso de la carrera profesional en América Latina.

“Nuestros estudiantes ya aprenden las habilidades que transforman carreras; el inglés multiplica cada una de ellas. Leap le da a nuestra comunidad práctica conversacional real, con personas reales, potenciada por una inteligencia artificial que de verdad permite mejorar”, añadió.

La compañía también resaltó que viene trabajando para que Leap pueda estar disponible en las miles de empresas que ya utilizan Platzi para capacitar a sus equipos.

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Tags: empresas
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