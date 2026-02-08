Un poderoso grupo británico que aterrizó en Colombia en 2022 tiene todo listo para hacerse con el megaproyecto vial más importante de Colombia, pero también con otras grandes obras que se prevé sean adjudicadas entre 2026 y 2027. Su nombre es ERG International Group y va por todo.
La compañía presentó ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) una propuesta junto a la colombiana MIA Grupo Empresarial para quedarse con la concesión Estanquillo – Popayán en el sur occidente del país, la principal apuesta en infraestructura del gobierno de Gustavo Petro con inversiones cercanas a los $9 billones.
Este consorcio fue el único que se postuló para la asociación público – privada (APP) del sur del país, que es considerada la más grande en la historia del país -sin contar el metro de Bogotá- y que deberá definir su futuro a inicios de marzo.
El Gobierno pretende entregar el corredor en concesión por 20 años, con el fin de tener una mejor infraestructura entre Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y su conexión con Ecuador. La iniciativa contempla la ejecución de 14 túneles, 116 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y 5 intersecciones nuevas a nivel y desnivel, toda infraestructura nueva.
Negocios del poderoso grupo británico que va por el megaproyecto vial más importante de Colombia
Con esta concesión, ERG International Group, que opera bajo la filial ERG Compañía de Infraestructuras y Desarrollos, se estrenaría en el país con su primer megaproyecto de transporte, luego de dos intentos: uno en el aeropuerto de Cartagena y otro para el tren La Dorada – Chiriguaná. Sin embargo, no sería su primera APP, pues hoy tienen participación en la renovación del Estadio El Campín, de Bogotá, de la mano del operador Sencia.
Con esto en mente, Juan Jiménez, director para Latinoamérica de ERG International Group, dijo en entrevista exclusiva con Valora Analitik que mantienen su compromiso en Colombia y esperan resultar ganadores de la APP Estanquillo – Popayán. Si bien fueron los únicos que se postularon, aún deben pasar por una evaluación técnica, jurídica y económica.
Pero no es el único megaproyecto que tienen en el radar: “Queremos participar en los proyectos ferroviarios, por ejemplo, el del Pacífico, el de Bogotá – Belencito y el que vaya en última instancia en 10 años de Dorada a Santa Marta”, dijo el ejecutivo.
Y añadió que también tienen sobre la mesa la posibilidad de conversar con Odinsa, la empresa de concesiones de Grupo Argos, sobre todo porque esta última tiene en sus manos las iniciativas privadas para ampliar el aeropuerto El Dorado Max, en Bogotá, y para construir uno nuevo en Bayunca, Cartagena.
Eso sí, la baraja de posibilidades del grupo británico es más amplia, e incluye proyectos que están prácticamente listos para licitar como la carretera Villeta – Guaduas, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Cúcuta y la APP para el Hospital Simón Bolívar, en Bogotá.
“A finales del 2026 y en el 2027, el sector va a estar bastante movido con esos proyectos (…) Habrá muchísimo que va a sacar la ANI, que, aprovecho y digo, ha hecho un trabajo fantástico. Óscar Torres (su presidente) ha hecho un trabajo excelente”, aseguró Jiménez.
Y añadió que la participación de ERG International Group en las diferentes iniciativas dependerá de cómo salgan los pliegos y las condiciones económicas, pero, desde ya, confirmó que les interesa ir por todo.
Los aliados clave de ERG International Group
El poderoso grupo británico que va por el megaproyecto vial más importante de Colombia no juega solo. Para el caso de La Dorada – Chiriguaná y ahora con Estanquillo – Popayán se alió con MIA Grupo Empresarial, una firma colombiana que conoció a miles de kilómetros del país: en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid.
Así lo cuenta Juan Jiménez: “Nos conocimos en 2024 y se nos introdujeron como unos actores bastante buenos y eficientes en el mercado local”. Desde entonces, han mantenido una relación que los tiene ad portas de un megaproyecto de casi $9 billones en Colombia.
De acuerdo con el empresario, MIA Grupo Empresarial tiene una amplia experiencia construyendo cárceles, edificios administrativos, escuelas y escenarios, así como “una tremenda capacidad de ejecución y muy buenos contactos con autoridades y stakeholders locales, bancarios, regulatorios, que nos facilitan el aterrizaje en el país como empresa internacional”.
Lo anterior se complementa con la experiencia de ERG International Group, que tiene en su ‘palmarés’ megaobras como la que, en su momento, fue la represa más alta del mundo, así como carreteras y trenes de alta velocidad en Europa con inversiones de más de US$4.000 millones.
En todo caso, también cuenta con una capacidad de financiación amplia, tanto por su patrimonio neto de unos US$1.000 millones como por su acceso a productos novedosos. Entre estos, la financiación a través de agencias de crédito a la exportación, mediante las cuales gobiernos de países AA y AAA entregan recursos asequibles para proyectos de naciones en vía de desarrollo. Eso sí, ponen dos condiciones: importar productos del país patrocinador y pagar una prima, que es como un seguro a la agencia.
“Combinando todo esto, la financiación termina siendo aproximadamente entre 200 y 300 puntos básicos más barato. Para un proyecto como Estanquillo – Popayán de US$1.800 millones, ahorrarse 2 % o 3 %, es un ahorro salvaje que indiscutiblemente incrementa tu TIR (tasa de retorno) y te pone una ventaja competitiva contra cualquier otro competidor local o internacional”, explicó el directivo.
Ahora bien, ERG International Group tiene claro que la mano de obra local será la encargada de construir las obras en Colombia y por eso le envía un mensaje. “Yo no tengo la intención de traerme 5.000 turcos a construir ladrillo sobre ladrillo. Es complementarme con las empresas locales en la obra civil”.
“Yo traigo todo el expertise de ingeniería, diseño, procura de bienes y equipos internacionales y quiero aliarme con empresas locales para que ejecuten la obra civil. Aquí hay mucho constructor muy bueno”, anotó.
El proyecto de renovación de El Campín
Así lo han hecho desde 2024 cuando se sumaron a Sencia como socio estratégico para la renovación de El Campín, en Bogotá, una obra que es considerada como de primer nivel y que le dará una nueva cara a la capital, tanto para la recepción de espectáculos como de partidos de fútbol.
Esto ha hecho que hoy por hoy el proyecto sea bancable y haya logrado un rediseño clave durante al año pasado, lo que le dio una mayor viabilidad y más confianza para diversos actores involucrados.
De hecho, el director para Latinoamérica de ERG International Group no duda en decir que, anteriormente, este proyecto “generaba muchísimas dudas y muchísimos escalofríos”, pero ahora es “definitivamente transformacional, único en Colombia y en la región, y va a cambiarle la cara a Bogotá”.
A pesar de lo anterior, las cosas para el grupo británico podrían volver a cambiar este año con la llegada de Corficolombiana y Grupo Aval, quienes se convirtieron en el accionista principal de Sencia, luego de adquirir el 51 % en enero pasado.
Según Jiménez, esta reconfiguración accionaria abrió una puerta para sentarse a dialogar con las firmas de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, aunque dejó claro que también cambió su interés sobre si continuar o no en el Estadio capitalino.
“Esperamos prontamente tener las novedades al respecto. A la luz de la llegada de Corficolombiana y asuntos subsiguientes, nuestro interés ha cambiado. Estamos replanteando nuestro interés en continuar con el proyecto”, anotó.
Vaivenes políticos y un futuro con muchos proyectos
La situación con El Campín no implicará que ERG International Group no se meta de lleno en otros megaproyectos a nivel país, incluyendo infraestructura de transporte, como trenes, aeropuertos, puertos y carreteras, así como obras sociales, culturales y de energías renovables.
Estas son las grandes apuestas del grupo empresarial británico, que nació hace 60 años en Turquía y que hoy está a cargo de Sani Erbilgin, hijo del fundador y presidente de la Junta Directiva.
De hecho, según explicó su director para América Latina, Erbilgin se encarga de la expansión de los negocios fuera de Turquía y de Medio Oriente, al tiempo que lidera las acciones de desarrollo de negocios en Colombia y Latinoamérica.
Además, confirmó que su interés por expandirse a nivel local responde a que Colombia tiene empresas grandes y muy buenas, pero que, por diferentes razones, no están en su mejor situación económica. “Vimos todo eso y decidimos entrar y participar”, afirmó.
Sumado a lo anterior, no ve problema con los vaivenes políticos, ni con decisiones recientes como el incremento del salario mínimo, que tuvo un alza de más de 23 % por parte del presidente Gustavo Petro.
En ese sentido, afirmó: “No nos metemos en política, trabajamos con proyectos de Estado, no de gobierno. Trabajamos en proyectos que mejoren la vida de las comunidades locales, independiente de quién sea el presidente, el gobernador, derecha, izquierda, centro, arriba o abajo”.
Y anotó: “Claro, hay turbulencias económicas producto de decisiones políticas, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Nos vamos? No, nosotros no somos eso ni tiramos la toalla tan fácilmente. Aquí seguimos comprometidos y aquí, en su debido momento, juzgaremos la mejor manera de participar y cómo mitigar esos riesgos”.
En definitivamente, para la empresa, las turbulencias políticas y/o económicas no generan dudas sobre seguir o no en el país. No obstante, sí hay algo que podría hacerlos pensar en tomar una decisión de este tipo y es que haya “falta de claridad en la toma de decisiones por parte de los procesos, o sea, que perdamos confianza en que los procesos no sean transparentes, pero estimamos y juzgamos que no es el caso”.