Polémica sanción deja a Millonarios sin una de sus figuras para la recta final de la Liga

Diego Novoa, arquero titular de Millonarios, fue sancionado con seis partidos por el Comité Disciplinario de la Dimayor tras una presunta agresión contra Jacobo Pimentel. La decisión incluye una multa de $1.925.995, equivalente a 33 salarios mínimos diarios legales vigentes, y lo deja fuera de lo que resta de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I.
El castigo se origina en los hechos posteriores al partido entre Boyacá Chicó y Millonarios en Tunja, donde el equipo capitalino cayó 2-1. Según la denuncia, el incidente ocurrió en el túnel del estadio La Independencia. Aunque no se hicieron públicas pruebas, la Dimayor sustentó la sanción en el testimonio del secretario de Gobierno de Tunja, quien actuaba como autoridad en el Puesto de Mando Unificado.
El delantero Leonardo Castro, inicialmente señalado en el caso, fue desvinculado del proceso. La resolución se conoció casi un mes después del compromiso, en un momento clave del campeonato para Millonarios, que es décimo con 22 puntos y está fuera del grupo de los ocho.
La sanción impacta directamente la planificación deportiva del técnico Fabián Bustos, quien pierde a su arquero titular en la recta final del torneo y en un contexto de resultados irregulares.
Partidos que se perderá Novoa con Millonarios y efecto en la tabla
Novoa no podrá jugar los tres partidos restantes del todos contra todos: ante América de Cali como visitante, frente a Deportes Tolima en Bogotá y contra Alianza FC en Valledupar. Estos encuentros son determinantes para la clasificación.
En caso de que Millonarios avance a cuadrangulares o playoffs, el arquero tampoco estaría disponible en los cuartos de final y podría perderse incluso la ida de una eventual semifinal. Su regreso se daría, en el mejor escenario, hasta esa instancia. La ausencia obligaría a utilizar al uruguayo Guillermo de Amores, quien apenas suma un partido en la temporada.
Una curiosidad del caso es el contexto familiar del denunciante. Jacobo Pimentel es hermano de Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, e hijo de Eduardo Pimentel, propietario del club. Este vínculo ha generado atención adicional sobre el proceso disciplinario, aunque la Dimayor no ha hecho comentarios sobre posibles conflictos de interés.
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Mientras tanto, Novoa sí podrá actuar en la Copa Sudamericana, donde Millonarios enfrenta a Boston River en fase de grupos. El club evalúa la posibilidad de apelar la sanción, aunque el calendario inmediato reduce el margen de maniobra.