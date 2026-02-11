Producción de carbón de Drummond cayó 16,7 % en 2025 por mayores impuestos y caída en precios

Drummond produjo 26,36 millones de toneladas en 2025 y exportó 25,15 millones de toneladas, lo que representó una reducción de 16,7 % en las ventas al exterior frente a 2024. Lo anterior, según manifestó la compañía, se debe a las condiciones que enfrenta la industria carbonífera. A pesar de las cifras, indicó que continúa posicionándose como el mayor productor y exportador de carbón en Colombia por décimo año consecutivo.
La empresa señaló que mantiene un enfoque en la confiabilidad de sus operaciones y en la diversificación de mercados. Precisó que en 2025 el carbón extraído en Cesar se comercializó en más de 20 países a través de su puerto en Ciénaga, Magdalena. Entre los principales destinos se encuentran Países Bajos (13,7 %), Corea del Sur (12,9 %), Taiwán (11,5 %), Turquía (10,9 %) y Chile (7,8 %), entre otros.
José Miguel Linares, presidente de la organización, afirmó que, pese a la complejidad de 2025, la compañía se gestionó con disciplina.
“Las cargas tributarias cada vez más altas y la evolución de los precios internacionales del carbón nos exigen mayor eficiencia en nuestras operaciones y más rigurosidad al planear nuestras inversiones de largo plazo para mantenernos competitivos, sin renunciar a estándares internacionales en seguridad industrial, medio ambiente y gestión socialmente responsable”, indicó.
Los recursos de la empresa a Colombia en 2025
Drummond manifestó que, pese a la situación que enfrenta el sector, generó cerca de $2,1 billones en regalías, impuestos, tasas y contribuciones, y más de 10.500 empleos directos y 48.000 indirectos.
Adicionalmente, señaló que los recursos provenientes de la actividad minera impulsan el desarrollo sostenible en las regiones, y son necesarios para sostener las inversiones y capacidades que demanda la hoja de ruta de la compañía hacia la carbono-neutralidad en 2050.
Ejemplificó que el parque solar Cañahuate I, con una capacidad instalada de 65 megavatios y más de 112.000 paneles solares, que cubre 33 % de las necesidades de energía eléctrica de su operación minera, hace parte de esos compromisos ambientales.
“Durante el año avanzamos en la planeación de Cañahuate II, con el propósito de seguir fortaleciendo una gestión energética más moderna y competitiva, que contribuya a nuestro desempeño ambiental y que, en un entorno retador, nos permita operar con mayor resiliencia y optimización de recursos”, concluyó el country manager de Drummond Energy, Alberto García.
