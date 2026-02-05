La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) advirtió que la sobretasa permanente de renta de 10 %, el cobro adicional de 1 % a las ventas por la emergencia económica y el aumento de la retención del 1,6 % a 4,5 %, que van directo al flujo de las compañías, están afectando el comportamiento de las exportaciones del sector en Colombia.
Las cifras oficiales confirmaron los pronósticos: por primera vez en 25 años, el café superó al carbón en ingresos por exportaciones. En esta conversación con el presidente de Fenalcarbón, Carlos Cante, se analizaron las razones de este fenómeno, las caídas en regalías y las expectativas del sector frente a lo que califican como un exceso de captura de renta, así como los cambios que esperan tras las elecciones presidenciales de 2026.
¿Cuánto cayeron las regalías de carbón en 2025 y qué proyecciones tienen en esta materia en 2026?
Dado que el volumen de la producción y las exportaciones de carbones en Colombia disminuyó 21,2 % en volumen y debido a una disminución en los precios, una caída de 31,8 % en los ingresos esperados con respecto a 2029, estamos observando y proyectando una disminución de 29 % en las regalías y contraprestaciones que, por efecto de la producción de carbón, se le gira al sistema general de regalías.
¿Y esa caída de 29 % es a nivel interanual, comparando 2024 con 2025?
Sí, entre 2024 y el 2025. Estamos hablando de un poco más de $2 billones que definitivamente, por efecto de la caída en la producción y las exportaciones, no van a ser girados, es decir, no van a alimentar el sistema general de regalías para los municipios y departamentos del país.
Lo que hemos venido observando durante el actual gobierno es que el incremento excesivo de la carga tributaria del sector carbón, que afecta tanto carbones térmicos como metalúrgicos y el sector industrial del coque, ha conducido a una disminución importante en los márgenes que penaliza la producción, que hace inviables las exportaciones, y por tanto, reduce el flujo de recursos que alimentan tanto los ingresos de las empresas como los ingresos de las arcas públicas a través de impuestos, y por supuesto de las entidades territoriales a través de regalías.
¿Tienen proyecciones del comportamiento de las regalías para 2026?
Las expectativas que tenemos para 2026 es que un poco los precios se han venido reacomodando después de un periodo largo de inventarios acumulados en diferentes partes del mundo y tenemos un enero que muestra una mejor perspectiva de precios para el resto del año, y esperamos que desmontados los excesivos costos tributarios que se nos han impuesto, 1 % de las exportaciones, de pronto si se devuelve la penalización por la vía del anticipo de renta sobre el sector que pasó del 1,6 % a 4,5 % del valor de una factura que atrapa la caja, posiblemente este año los volúmenes puedan cambiar las expectativas de las empresas.
También es que haya un viraje de la política pública con respecto al sector después de las elecciones y que eso genere unas posibilidades. Lo único cierto es que existe demanda en el mundo de productos de carbón. Este año, con las expectativas de crecimiento económico a nivel global, por supuesto no esperamos menos que los volúmenes que se dieron el año pasado, y la eficiencia y términos de competitividad de los carbones y los coques colombianos va a depender de que nosotros coloquemos un mejor volumen en los mercados internacionales en el presente año, poder decir una cifra en este momento es demasiado apresurado, pero sí tenemos la expectativa de que este sea un mejor año que 2025.
¿A qué atribuye que el café le ganó al carbón en exportaciones por primera vez en 25 años?
Hay una reducción importante en materia de volúmenes. Estamos hablando de una reducción de 21,2 %, es decir, un poco más de 10 millones de toneladas en productos; eso ya reduce sustancialmente los ingresos a los que venía acostumbrada la Nación por efecto de regalías. Además, hay un ajuste internacional de precios a la baja que también afectó esos ingresos. Estamos hablando de cerca de US$4.900 millones de ingresos por productos de carbón, no era de esperar un mejor balance cuando ya desde el corte del tercer trimestre veníamos advirtiendo una reducción que se acercaba a 30 %, y por suerte en el último trimestre hubo un mediano despegue que finalmente terminó en 21,2 % en términos de volumen.
Existe una reducción importante de producción, aunque no es tan grande respecto a los precios de 2024, sí resulta importante; eso conduce a una disminución de ingresos que se acerca a US$4.900 millones y empezamos a ver una revaluación que también afecta las posibilidades de competitividad de los carbones y reduce los márgenes, y por tanto el incentivo a producir y exportar.
Se dejaron de exportar 10 millones de toneladas en 2025, en el balance si esas millones de toneladas se hubieran exportado, el país habría recibido US$6.000 millones. Pero no se exportaron porque no había margen, hay un desincentivo importante a que nosotros produzcamos y exportemos con ese nivel de tributación y los costos logísticos que se están observando en Colombia.
El país dejó de recibir un recurso importante en empresas, en impuestos, en regalías, precisamente porque no hubo producción y exportación.
¿Cuánto pagó el sector durante la vigencia de la emergencia económica?
Ese dato se lo estamos pidiendo a la DIAN (Dirección Nacional de Impuestos Nacionales) y todavía no nos lo ha dado. Se lo estamos pidiendo porque es algo que nos tienen que certificar ellos. De hecho, dentro del proceso que nosotros instauramos en el Consejo de Estado le estamos pidiendo me certifiquen cuánto recaudaron para ver por dónde encaminamos la demanda, pero ese dato todavía no lo tenemos.
¿Qué demandas presentaron?
Nosotros demandamos ante el Consejo de Estado todos los nuevos tributos, el incremento de la tarifa de anticipo de impuesto de renta, que es lo que ha hecho que la DIAN capture más renta de unos negocios que son menos rentables precisamente, pero como se le obliga por cada factura, por cada venta que haga, anticiparle a la DIAN 4,5 %, calculamos que lo que va a suceder es que este año, cuando salga el balance de la DIAN, va a tener que devolverles a las empresas carboneras más de $1 billón en exceso de captura de renta.
¿Esa cifra es segura?
Sí, porque colocaron un anticipo de renta que está por encima del margen, nos está pidiendo que anticipemos impuesto de renta de una manera desproporcionada, y eso al final conduce a generar un exceso de renta cuando se tiene el balance final del año, que implica un nivel de devoluciones que puede estar cercano a $1 billón.
Pero todas las empresas son diferentes cuando hagan su balance. Ese es un proceso que va a haber durante el primer semestre. Es un balance que todavía es imposible hacer. Me atrevo a decir que por lo menos $1 billón en exceso de renta capturada.
¿Este billón también involucra los tributos de la emergencia económica?
Sí, porque ese impuesto también juega dentro de la declaración de renta.
¿A cuántos países se está exportando carbón desde Colombia?
Más de 20. América Latina es un gran mercado. Brasil, Argentina, Australia, México, Centroamérica, EE. UU. y también Europa, que aunque haya reducido su nivel de demanda, sigue siendo importante el volumen que entra por Turquía, por los puertos de Países Bajos, que se distribuye a través de tren en diferentes países europeos. Por supuesto, los países asiáticos. Estamos hablando de Corea, India, Japón y China. Colombia tiene una matriz de exportaciones bastante diversificada. No estamos concentrados específicamente en un mercado en el volumen.
¿Cuánto ha perdido Colombia por el veto de exportar este mineral a Israel?
Este era un mercado promedio antes de las limitaciones que se empezaron a imponer desde 2024, que podría representar entre 3,5 millones de toneladas y cuatro millones de toneladas al año para los carbones colombianos que salían fundamentalmente de Cesar y La Guajira. Por supuesto que al reducir esos volúmenes a cero, hace que esos carbones tengan que buscar destino en otros países y ahí también se ve un poco el efecto de cerrar ese mercado, la reducción de la producción y la exportación.
Por otro lado, el tema de los bloqueos es algo que se presenta de manera permanente en La Guajira, que afecta enormemente la operación y que, por supuesto. Si no estoy mal, en 2025 hubo entre 150 y 170 bloqueos. No me atrevo a certificar el dato, pero los bloqueos son permanentes por parte de las comunidades en general en La Guajira, ya se volvió parte de que cualquier comunidad quiere hacer un reclamo de cualquier tipo, fundamentalmente lo que hacen para llamar la atención es bloquear el tren de La Guajira.
Existen estudios que revelaron tendencias en que habría disminuciones en la demanda de carbón en el mundo, ¿cómo se están preparando para ese escenario?
Lo que hemos venido observando en el mundo es que el crecimiento de la demanda de carbón no ha parado de crecer. La expectativa que se tiene es que para el cierre de 2025 el consumo de carbón estuvo en alrededor de 9.000 millones de toneladas. Lo que ha venido sucediendo es que hay una relocalización de los mercados, es decir, esto está asociado a la relocalización de los centros de consumo energético en el mundo.
Actualmente, las fábricas del mundo no están fundamentalmente en Europa, sino que están en Asia, inclusive África, estos son los mercados que están demandando el carbón por ser un energético más confiable y barato para sus procesos productivos. Hacia allá es que se empieza a dirigir toda la dinámica de oferta de carbón.
Por supuesto, para Colombia es mucho más rentable tener que asumir las distancias del flete de un barco a la India que de Colombia a Brasil, o de Colombia a México o EE. UU., pero esa relocalización de los mercados hace que nosotros tengamos que acomodarnos desde el punto de vista de la competitividad a esa nueva función, a esa mayor cantidad de kilómetros, pero lo que se está viendo es que el mundo sigue demandando carbón y sigue creciendo la demanda energética para generación.
¿Qué percibe en el mercado colombiano bajo esta coyuntura de elecciones presidenciales?
Las compañías están guardando en este momento prudencia en sus planes de producción, esperando que definitivamente las elecciones nos muestren un cambio de la política de gobierno con respecto al sector carbón para poder acometer nuevas inversiones y nuevos proyectos.
Pero yo no digo que están guardando la producción de carbón, sino que están siendo prudentes en sus planes de producción y exportación, esperando qué pasa en las elecciones.
¿Pero ser prudentes en la producción qué significa?
Que no va a producir una tonelada que no le genere margen. Si no hay margen, no hay producción. Ese margen está asociado a la determinación de los costos asociados a la carga y la penalización tributaria que se le ha impuesto en la ideología política de este gobierno al sector. Entonces, mientras esa posición no cambie, lo mejor es no acometer planes de expansión de producción, nueva contratación de personal adicional y maquinaria. Todo eso está totalmente congelado hasta que haya una definición en las elecciones.
