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Con el fútbol como motor de cambio para los niños, Protección lanza campaña de actualización de datos con impacto social

Esta iniciativa es en alianza con la fundación Fútbol con Corazón que impulsa comunidades a través del fútbol para prevenir problemas sociales.

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Protección impulsa espacios de formación donde el fútbol trasciende el juego. Foto: cortesía
Protección impulsa espacios de formación donde el fútbol trasciende el juego. Foto: cortesía

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Protección lanza su campaña “Tus datos cambian historias”, una iniciativa que convierte la actualización de datos de sus clientes en oportunidades reales para cerca de 160 niños y sus familias en condición de vulnerabilidad en Bogotá y Barranquilla. A través del deporte como herramienta de transformación, la compañía impulsa espacios de formación donde el fútbol trasciende el juego y se convierte en un escenario para fortalecer habilidades, promover valores y abrir nuevas posibilidades de futuro para jóvenes que crecen en contextos marcados por la violencia y la falta de entornos seguros para su desarrollo.

Protección invita a sus clientes a actualizar su información de contacto mediante los canales oficiales. Esta acción, sencilla pero fundamental, permitirá fortalecer la relación con los clientes, mejorar la oportunidad y efectividad de las comunicaciones y, al mismo tiempo, sumarse a una causa que promueve el deporte como herramienta de formación, convivencia y construcción de entornos más seguros.

Cuando pensamos en el futuro solemos imaginar algo que ocurrirá dentro de muchos años, pero el futuro ya está aquí: está en cada niño y niña que aprende, comparte y sueña. Por eso queremos que esta campaña nos permita no solo estar más cerca de nuestros clientes, sino también contribuir a que más niños encuentren espacios donde fortalecer valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y la resiliencia”, afirmó Juan David Correa, presidente de Protección.

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Protección impulsa espacios de formación donde el fútbol trasciende el juego. Foto: cortesía
Protección impulsa espacios de formación donde el fútbol trasciende el juego. Foto: cortesía

Durante más de tres meses, los niños participarán de un proceso deportivo y formativo orientado al fortalecimiento de habilidades para la vida y el desarrollo de capacidades como el reconocimiento y la gestión de las emociones, la resolución pacífica de conflictos, la toma de decisiones y la convivencia. De esta manera, el deporte se convierte en una alternativa para ofrecer a los niños espacios donde puedan reconocer su potencial, desarrollar habilidades sociales y proyectar nuevas posibilidades de futuro.

Todos los clientes de Protección pueden sumarse a esta campaña mediante una acción sencilla: actualizar sus datos. Contar con información vigente le permite a la compañía mantener una comunicación más oportuna y segura, facilitar el acceso a información de interés y fortalecer el acompañamiento que brinda a sus clientes en las diferentes etapas de su vida.

Queremos que esta campaña tenga un significado que vaya más allá de la actualización de datos. Cada persona que participe contribuye a fortalecer nuestra comunicación con los clientes y, al mismo tiempo, a impulsar espacios donde niños, niñas y jóvenes puedan encontrar en el fútbol una oportunidad para compartir, aprender y crecer en comunidad”, agregó Juan David Correa.

Protección invita a sus clientes a participar en esta campaña a través de su página web o ingresando directamente al siguiente enlace https://www.proteccion.com/portalafiliados/afiliados/certifacil. Allí podrán hacer clic en “Actualizar datos” y sumarse a una iniciativa que demuestra cómo una acción simple puede abrir la cancha a nuevas oportunidades para niños y jóvenes del país.

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Tags: Protección, empresas
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