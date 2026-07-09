Protección lanza su campaña “Tus datos cambian historias”, una iniciativa que convierte la actualización de datos de sus clientes en oportunidades reales para cerca de 160 niños y sus familias en condición de vulnerabilidad en Bogotá y Barranquilla. A través del deporte como herramienta de transformación, la compañía impulsa espacios de formación donde el fútbol trasciende el juego y se convierte en un escenario para fortalecer habilidades, promover valores y abrir nuevas posibilidades de futuro para jóvenes que crecen en contextos marcados por la violencia y la falta de entornos seguros para su desarrollo.
Protección invita a sus clientes a actualizar su información de contacto mediante los canales oficiales. Esta acción, sencilla pero fundamental, permitirá fortalecer la relación con los clientes, mejorar la oportunidad y efectividad de las comunicaciones y, al mismo tiempo, sumarse a una causa que promueve el deporte como herramienta de formación, convivencia y construcción de entornos más seguros.
“Cuando pensamos en el futuro solemos imaginar algo que ocurrirá dentro de muchos años, pero el futuro ya está aquí: está en cada niño y niña que aprende, comparte y sueña. Por eso queremos que esta campaña nos permita no solo estar más cerca de nuestros clientes, sino también contribuir a que más niños encuentren espacios donde fortalecer valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y la resiliencia”, afirmó Juan David Correa, presidente de Protección.
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Durante más de tres meses, los niños participarán de un proceso deportivo y formativo orientado al fortalecimiento de habilidades para la vida y el desarrollo de capacidades como el reconocimiento y la gestión de las emociones, la resolución pacífica de conflictos, la toma de decisiones y la convivencia. De esta manera, el deporte se convierte en una alternativa para ofrecer a los niños espacios donde puedan reconocer su potencial, desarrollar habilidades sociales y proyectar nuevas posibilidades de futuro.
Todos los clientes de Protección pueden sumarse a esta campaña mediante una acción sencilla: actualizar sus datos. Contar con información vigente le permite a la compañía mantener una comunicación más oportuna y segura, facilitar el acceso a información de interés y fortalecer el acompañamiento que brinda a sus clientes en las diferentes etapas de su vida.
“Queremos que esta campaña tenga un significado que vaya más allá de la actualización de datos. Cada persona que participe contribuye a fortalecer nuestra comunicación con los clientes y, al mismo tiempo, a impulsar espacios donde niños, niñas y jóvenes puedan encontrar en el fútbol una oportunidad para compartir, aprender y crecer en comunidad”, agregó Juan David Correa.
Protección invita a sus clientes a participar en esta campaña a través de su página web o ingresando directamente al siguiente enlace https://www.proteccion.com/portalafiliados/afiliados/certifacil. Allí podrán hacer clic en “Actualizar datos” y sumarse a una iniciativa que demuestra cómo una acción simple puede abrir la cancha a nuevas oportunidades para niños y jóvenes del país.
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