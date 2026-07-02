Reactivan importante corredor férreo en Cundinamarca: Regreso del tren tendrá intervención histórica

Cundinamarca avanza en la recuperación del corredor férreo que conecta a Zipaquirá con Nemocón, una intervención que busca restablecer la circulación del tren hacia este municipio y mejorar la conectividad en la zona norte del departamento.
De esta manera, la Gobernación de Cundinamarca informó que el proyecto contempla la rehabilitación de 14,6 kilómetros de vía férrea. Además de recuperar la infraestructura para una futura operación ferroviaria, la iniciativa pretende facilitar el acceso a Nemocón, uno de los destinos turísticos de mayor afluencia en la Sabana de Bogotá.
De acuerdo con el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), las obras registran un avance físico del 63 %. La inversión inicial supera los $4.900 millones y el cronograma establece un periodo de ejecución de cinco meses.
La administración departamental espera que, una vez concluidos los trabajos, el corredor pueda recibir nuevamente al Tren de la Sabana. La recuperación de este trazado permitiría retomar la conexión ferroviaria entre Zipaquirá y Nemocón, un servicio que dejó de operar de forma regular durante varios años.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, señaló que la intervención hace parte de la estrategia para recuperar corredores de transporte con potencial para la movilidad regional y el turismo. “Estamos rehabilitando un corredor estratégico para volver a conectar a Nemocón con Zipaquirá y con el resto de la Sabana”, afirmó el mandatario departamental.
¿Cómo serán los trabajos en la recuperación férrea de Nemocón?
Las obras incluyen el cambio de más de 1.400 traviesas y de los elementos de sujeción que permiten mantener la estabilidad de los rieles. Estos componentes son necesarios para mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura antes de una eventual reactivación del servicio ferroviario.
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El proyecto también contempla intervenciones de drenaje, adecuaciones en pasos a nivel y mantenimiento en distintos puntos del trazado. Estas acciones buscan corregir deterioros acumulados en la plataforma férrea y atender las afectaciones ocasionadas por el desgaste de la infraestructura.
Los trabajos se desarrollan en los municipios de Zipaquirá, Cogua y Nemocón. En estas zonas, el ICCU adelanta labores orientadas a recuperar las condiciones técnicas de la vía y preparar el corredor para una futura operación.
La rehabilitación también tiene un componente turístico. La eventual reapertura del trayecto facilitaría el desplazamiento de visitantes hacia la Mina de Sal de Nemocón, uno de los principales atractivos del departamento y un punto de interés para quienes recorren el norte de Cundinamarca.
La Gobernación proyecta que este corredor pueda articularse, a futuro, con el Regiotram del Norte. La integración entre el sistema de tren ligero y la red ferroviaria tradicional ampliaría las opciones de transporte entre Bogotá, la Sabana y los municipios del norte de Cundinamarca, tanto para residentes como para turistas.