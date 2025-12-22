Real Madrid cobra por derechos de televisión casi el triple que toda la liga colombiana

La televisión volvió a marcar la diferencia económica en el fútbol europeo. En la temporada 2024/2025, LaLiga de España repartió 1.432 millones de euros entre sus 42 clubes de Primera y Segunda División, con el Real Madrid como el mayor beneficiado del sistema de derechos audiovisuales, según datos oficiales de la organización.
El club blanco ingresó 157,9 millones de euros, incluso sin haber ganado el título, superando ligeramente al Barcelona, que recibió 156,5 millones. El Atlético de Madrid, tercero, sumó 108,2 millones. Entre los tres concentraron un tercio del total repartido en Primera División, confirmando que, aunque el modelo es centralizado, la brecha sigue siendo amplia.
La cifra total fue inferior a la de temporadas anteriores. El reparto cayó en 65 millones de euros, principalmente por el impago de 45 millones del antiguo socio audiovisual en China. Para mitigar el impacto de liquidez en los clubes, LaLiga firmó una línea de financiación por 16,7 millones de euros con Banco Santander.
El reparto en LaLiga: Concentración arriba, estabilidad abajo
Más allá del podio, varios clubes superaron la barrera de los 60 millones de euros. Athletic de Bilbao (72,2), Real Sociedad (67,8), Real Betis (64,6) y Sevilla (63,9) integraron el segundo escalón del reparto. Villarreal ingresó 57,8 millones, pese a clasificar a Champions, y Girona facturó 55,6 millones, incluso tras una temporada discreta.
El último club por encima de los 50 millones fue el Valencia con 52,5 millones. Por debajo, seis equipos se movieron entre 48 y 43 millones, y en la parte baja aparecieron Rayo Vallecano y los tres descendidos. Leganés fue el único club de Primera que no alcanzó los 40 millones.
En Segunda División, el reparto volvió a evidenciar el peso de la llamada ayuda al descenso. Cádiz lideró con 22,6 millones de euros, más que cualquier otro club de la categoría, superando con claridad a Almería (18,8) y Granada (17,2). En contraste, equipos que pelearon el ascenso, como Mirandés, ingresaron apenas 5,4 millones.
Colombia frente a España: Real Madrid vale toda una liga
La comparación con Colombia expone una diferencia estructural. En el fútbol colombiano, los derechos de televisión se negocian de forma centralizada por Dimayor y generan alrededor de US$55 millones anuales para los clubes de la Primera y Segunda División, según cifras divulgadas por medios económicos y deportivos del país.
Ese monto se reparte de manera mayoritariamente igualitaria entre 36 clubes, lo que deja un ingreso promedio cercano a entre US$1,3 y US$1,6 millones por equipo al año. No existen grandes diferencias entre clubes grandes y pequeños, ni premios relevantes por rendimiento deportivo.
Bajo ese escenario, el Real Madrid, con 157,9 millones de euros por televisión en una sola temporada, ingresa casi tres veces más que todo el fútbol profesional colombiano junto. En otras palabras, un solo club de España recauda cerca del triple de lo que perciben 36 equipos colombianos combinados.
La comparación se amplía al mirar la base del reparto: incluso el último club de LaLiga que no alcanzó los 40 millones de euros por TV recibe más de 25 veces lo que obtiene, en promedio, un equipo del FPC.
Y es que la diferencia es amplia y tiene un sustento claro: mientras LaLiga vende su producto audiovisual en más de 180 países y sostiene contratos internacionales de alto valor, el fútbol colombiano depende casi por completo del mercado local y de una repartición equitativa de la cual ya los equipos grandes se han quejado.