Salario mínimo 2026: sindicatos piden más del doble que los empresarios; no se ve posible un acuerdo

Luego de más de seis horas de discusiones en la mesa de concertación del salario mínimo para 2026, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, les presentó a los medios de comunicación las propuestas de los participantes.
Mientras los empresarios plantearon un alza del 7,21 % tanto para el componente salarial como para el auxilio de transporte, los sindicatos pidieron un 16 % en los dos casos.
El ajuste de los sindicatos (16 %) implica un adicional de $227.760, con lo que el salario mínimo quedaría en $1.651.260. Por su parte, el auxilio de transporte pasaría de $200.000 a $232.000.
En contraste, los empresarios esperan que el salario mínimo se ajuste en $102.634, lo que significa que la remuneración básica pasaría a ser de $1.526.134; sin contar los $214.420 del auxilio, también ajustado en un 7,21 %.
Sanguino, aseguró que la brecha entre los cálculos de empresarios y sindicatos permite una mayor posibilidad de acercar las propuestas y alcanzar un acuerdo que deje satisfechas a las partes y al Gobierno. Respecto al aumento sugerido por la cartera, dijo que no quieren anticiparse a revelar cifras.
Al término de la reunión, Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), calificó la propuesta de los empresarios como “chichipata” y dijo que insistirán en que el ajuste sea de dos dígitos.
Por su parte, María Elena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), aseguró que la cifra de los sindicatos los dejó asombrados porque “se sale de contexto”.
El ministro de Trabajo recordó que continúan las conversaciones y que la próxima reunión será el jueves 11 de diciembre. Por ley, la mesa de concertación tiene hasta el 15 de diciembre a la media noche para definir el incremento del salario mínimo para 2026.
