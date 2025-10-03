Gobierno Petro vuelve a dar pistas de la subida del salario mínimo del 2026

En medio del temprano debate del salario mínimo del 2026, el gobierno Petro vuelve a dar pistas sobre lo que pudiera llegar a pasar con el ajuste y las variables que se tendrán en cuenta.
El presidente Petro fue el primero en asegurar que el ajuste será bastante más alto de lo que sea el dato de inflación para el año 2025.
Varios equipos de investigación apuntan a que la discusión del salario mínimo arrancará, al menos del lado del Gobierno, con base en un ajuste al alza del 9 % o del 10 %.
Las primeras posturas del ejecutivo alertan a los empresarios y comerciantes, quienes auguran que un ajuste como el que se podría suponer puede ser realmente complejo para el mercado laboral.
De hecho, algunas primeras mediciones explican que el ajuste no debería ser mayor al 7 %, que sería el 5 % más lo que ocurra con el dato de productividad laboral.
Lo nuevo que digo el gobierno Petro para el salario mínimo en Colombia
Durante la más reciente rueda de prensa de la Junta Directiva del Banco de la República, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ratificó la postura que lideraría el ejecutivo.
«Es política general del presidente Petro, y del Gobierno, estimular un crecimiento del salario mínimo en términos reales por encima de la tasa de inflación», dijo el funcionario.
A ojos de dirigentes gremiales como Jaime Alberto Cabal, pareciera que este año no hubiera espacio para tener un debate profundo sobre el debate del salario mínimo del 2026.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseveró que se van a respetar los mandatos por ley que obligan a que la disuasión se defina en mandatos mesa de concertación debate políticas salariales.