La definición del salario mínimo en Colombia es muy importante en la medida en que además es el punto de partida para la variación de varios de los precios de la economía nacional.
De allí que los analistas insistan en la necesidad de que el aumento sea controlado para evitar afectar a la inflación del año entrante.
El gobierno Petro, vale recordar, apoya la propuesta de los trabajadores para que el incremento del salario mínimo en Colombia esté arriba de los dos dígitos.
Los precios de la economía que suben con el salario mínimo en Colombia
- Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP): Sus precios máximos y los montos de los subsidios otorgados
- Aportes a la Seguridad Social, cuotas moderadoras, consultas médicas
- Educación: matrículas y pensiones: Los costos de matrículas en algunas instituciones de educación (especialmente cursos de formación complementaria) están ligados al salario mínimo, así como más tarifas del SENA
- Multas de tránsito, así como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
- Tarifas de servicios notariales
Hay que tener en cuenta que las empresas suelen también ajustar sus costos con base en el salario mínimo en Colombia toda vez que deben asumir más costos laborales.
El gobierno Petro ha mencionado que revisa la lista de precios que se fijan con base en el salario mínimo para evitar presiones sobre la inflación e indexarlos a otra variable.