Salario mínimo en Colombia Noticias económicas importantes

Pagar por salud, en notarías y hasta multas será más caro si el salario mínimo sube mucho en Colombia

Pagar por salud, notarías y hasta multas será más caro si el salario mínimo sube mucho en Colombia

Por: -
salario mínimo en Colombia
Foto: Valora Analitik

Compártelo en:

La definición del salario mínimo en Colombia es muy importante en la medida en que además es el punto de partida para la variación de varios de los precios de la economía nacional.

festivos en Colombia
Foto: Cusezar

De allí que los analistas insistan en la necesidad de que el aumento sea controlado para evitar afectar a la inflación del año entrante.

El gobierno Petro, vale recordar, apoya la propuesta de los trabajadores para que el incremento del salario mínimo en Colombia esté arriba de los dos dígitos.

salario mínimo en Colombia
Feria de empleo. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico.

Los precios de la economía que suben con el

  1. Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP): Sus precios máximos y los montos de los subsidios otorgados
  2. Aportes a la Seguridad Social, cuotas moderadoras, consultas médicas
  3. Educación: matrículas y pensiones: Los costos de matrículas en algunas instituciones de educación (especialmente cursos de formación complementaria) están ligados al salario mínimo, así como más tarifas del SENA
  4. Multas de tránsito, así como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
  5. Tarifas de servicios notariales

Hay que tener en cuenta que las empresas suelen también ajustar sus costos con base en el salario mínimo en Colombia toda vez que deben asumir más costos laborales.

salario mínimo en Colombia
Trabajadores y el pago de las horas extra en Colombia. Imagen: MinTrabajo

Recomendado: Aumento del salario mínimo podría condicionar hasta el 60 % de la inflación

El gobierno Petro ha mencionado que revisa la lista de precios que se fijan con base en el salario mínimo para evitar presiones sobre la inflación e indexarlos a otra variable.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Salario mínimo Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar