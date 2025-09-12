Ángela María Ceballos es la nueva vicepresidenta de Talento Humano y Administrativa de Banco de Occidente

El Banco de Occidente, filial del Grupo Aval, dio a conocer que su Junta Directiva tomó la decisión de nombrar una nueva vicepresidenta de Talento Humano y Administrativa.
A esta posición llegará Ángela María Ceballos Buitrago, en reemplazo de Eduardo Correa Corrales. Ceballos es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con más de 30 años de trayectoria al interior de la entidad bancaria.
De acuerdo con el banco, en este tiempo se ha consolidado como una líder estratégica en la gestión del talento humano, la transformación cultural, y las relaciones laborales.
“Su liderazgo cercano, humano y orientado a resultados ha impulsado el desarrollo y bienestar de los colaboradores y sus familias; y el fortalecimiento de la cultura organizacional como ejes fundamentales para el crecimiento del banco”, destaca un comunicado.
Relacionado: Grupo Aval confirma nueva plataforma que revolucionará los pagos a personas y empresas
Banco de Occidente reconoció la trayectoria Eduardo Correa
Al anunciar el relevo, Banco de Occidente reconoció a Eduardo Correa Corrales, quien durante 45 años fue “referente de liderazgo cercano y formador de talento, forjando los cimientos de la estrategia de la vicepresidencia”.
“Hoy entrega la Vicepresidencia de Talento Humano y Administrativa a Ángela, asegurando la continuidad de una gestión reconocida por su compromiso y visión estratégica”, reconoce el comunicado.
El Banco de Occidente expresó que con Ceballos seguirá consolidando su cultura organizacional y sus prácticas de gestión humana, con el propósito de continuar aportando “para hacer realidad el desarrollo de las personas y sus familias y la transformación sostenible del país”.