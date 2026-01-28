Tasa de interés en Colombia Noticias económicas importantes

Anticipan importante aumento de las tasas de interés en Colombia

Las tasas de interés en Colombia van a moverse en el marco de la próxima Junta Directiva del Banco de la República.

Tasas de interés
La Junta Directiva del Banco de la República decidió, por mayoría, mantener la tasa de interés de intervención en 9,25 % en la reunión de diciembre. Foto: Banco de la República.

La Asociación Nacional de Infraestructura (ANIF) dio a conocer los resultados de una nueva medición entre analistas y gremios sobre lo que podría ser la decisión de tasas de interés del Banco de la República, para este viernes 30 de enero.

Con el incremento del salario mínimo, y una importante presión sobre la inflación, los nuevos escenarios sugieren que el país podría verse sometido a un IPC bastante más alto que el previsto el año pasado.

inflación y tasas de interés
Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.

Adicionalmente, hay riesgos sobre el encarecimiento de la financiación internacional que generan importantes preocupaciones entre los analistas y el papel de las tasas de interés en Colombia.

Dice ANIF que hay un consenso entre los analistas consultados, quienes anticipan un aumento en la tasa de interés, aunque difieren en la magnitud del ajuste.

Tasas de interés bvc Fedesarrollo enero
Imagen: Fedesarrollo

Lo que viene para las tasas de interés en Colombia

La mayoría (12 de 19) anticipa un incremento de 50 puntos básicos (pb), lo que dejaría la tasa de interés en 9,75 %, nivel no visto desde noviembre de 2024.

Esta nueva expectativa tiene presente los llamados de atención que también hizo el Banco de la República sobre las dificultades de controlar la inflación con un salario mínimo aumentando con fuerza.

Este sería el primero de varios ajustes que se hagan durante todo el año, llevando a que el indicador termine 2026 incluso por encima del 11 %.

Lo anterior acompañado de una inflación que terminaría en el 7 %, aunque con una menor presión dados los precios más bajos de los alimentos y la gasolina.

Tasas de interés
Tasas de interés a septiembre de 2025. Gráfico: Valora Analitik.

Recomendado: Se disparan expectativas de inflación y tasas de interés en Colombia

Las tasas de interés en Colombia seguirán condicionando, vale recordar, lo que pase con el consumo de los hogares, la intención de compra de vivienda y el cierre financiero de proyectos como los de infraestructura.

Tags: tasas de interes colombia
