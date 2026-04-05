Estas son las implicaciones de que las tasas de interés en Colombia terminen en el 12 %

Varios son los pronósticos que mantiene la posibilidad de que las tasas de interés en Colombia suban hasta el 12 % para cuando sea diciembre de este año.
La necesidad de reducir las complicaciones generadas por una inflación muy alta, así como escenarios de riesgo que parecen materializarse, son las principales razones que tiene el Banco de la República para mantener restrictiva su política monetaria.
Si las tasas de interés en Colombia terminan este 2026 en el 12 %, el país vería niveles de diciembre del año 2022, momento en el que el país experimentaba una disparada de precios tras los cierres por la pandemia.
Los efectos de un indicador de esa índole son variados, tanto positivos como negativos, pero con el objetivo de controlar los efectos de la inflación, que se estiman mucho más impactantes sobre todo para los hogares de más bajos ingresos.
Efectos positivos de que las que las tasas de interés en Colombia lleguen al 12 %
- El principal efecto se sentiría en la medida en que la inflación, al menos, no subiría más de los pronósticos planteados
- Hay un mayor incentivo de ahorro entendiendo que servicios financieros como los CDT aumentan sus tasas de rentabilidad
- Podría haber mayor atracción de inversión extranjera si el mercado externo tiene tasas más altas a las locales
El golpe a la economía por las altas tasas de interés
- Se encarece el crédito, por lo que hay una caída en el consumo
- Hay afectaciones sobre la actividad económica nacional: menor intención de comprar vivienda o carro
- Las empresas prefieren replantear sus planes de inversión por un crédito que está alto
- Puede haber una caída del mercado laboral: recorte de puestos de trabajo para priorizar la inversión en otros frentes
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Pendiente de lo que pase en el más corto plazo, las tasas de interés en Colombia podrían empezar a ver recortes aunque solamente se daría ese tipo escenario el año entrante, siempre y cuando la inflación se mantenga controlada.