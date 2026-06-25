TransMICable de San Cristóbal entró en etapa clave para su operación: Tiempo se reduce a 10 minutos

Bogotá dio un nuevo paso en el desarrollo de su infraestructura de transporte con el avance del TransMiCable de San Cristóbal, una de las obras de movilidad que actualmente ejecuta la administración distrital.
La Alcaldía de Bogotá informó que, por primera vez, 144 cabinas recorrieron la totalidad del sistema como parte de las pruebas operacionales previas a su entrada en funcionamiento. Esta etapa permitirá verificar el desempeño integral de la infraestructura y de sus componentes técnicos antes de iniciar la prestación del servicio.
La jornada fue supervisada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acompañado por la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz; la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz; y representantes del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), quienes destacaron los avances alcanzados y los beneficios que el proyecto generará para los habitantes del suroriente de la ciudad.
Las pruebas se extenderán durante las próximas tres semanas e incluirán la evaluación de todos los sistemas en condiciones reales de operación. Entre los aspectos que serán analizados se encuentran los protocolos de seguridad, la plataforma tecnológica, la capacidad de transporte y la confiabilidad de la infraestructura.
De acuerdo con el alcalde Galán, la obra supera actualmente el 90 % de ejecución y beneficiará a cerca de 400.000 habitantes de la localidad de San Cristóbal y de sectores vecinos. Asimismo, se proyecta una demanda diaria cercana a los 35.000 pasajeros y una capacidad de movilización de hasta 4.000 usuarios por hora en cada sentido.
“El TransMiCable de San Cristóbal ya se está moviendo. Hoy empezamos las pruebas de las cabinas. La obra ya está en más del 90 %. En agosto estará terminado el cable y el espacio público en diciembre, cuando vamos a ponerlo en operación”, afirmó el mandatario.
¿Qué sigue para TransMicable de San Cristóbal tras las pruebas técnicas?
Una vez finalice la fase de pruebas técnicas, el sistema deberá superar un proceso de certificación internacional que verificará el cumplimiento de los estándares exigidos para garantizar una operación segura dentro del sistema de transporte público.
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El TransMiCable contará con 148 cabinas. De ellas, 144 estarán destinadas a la operación comercial y cuatro permanecerán en reserva para asegurar la continuidad del servicio. Cada cabina tendrá capacidad para transportar hasta diez personas sentadas, incluirá espacios adaptados para usuarios en silla de ruedas y permitirá el acceso con bicicletas plegables.
El proyecto también incorpora componentes orientados a la sostenibilidad. Las estaciones estarán dotadas con paneles solares para apoyar la generación de energía requerida para la operación del sistema. Además, los nuevos equipos permitirán incrementar la velocidad de desplazamiento, especialmente en los periodos de mayor demanda.
Uno de los principales beneficios será la reducción de los tiempos de viaje. Los recorridos que actualmente pueden tardar cerca de 45 minutos se realizarán en aproximadamente 10 minutos, lo que mejorará la conectividad y el acceso al transporte para miles de ciudadanos.
En cuanto al avance de las obras, el IDU reportó una ejecución del 94 % en la estación 20 de Julio, del 88 % en la estación La Victoria y del 93 % en la estación Senderos de Altamira. El proyecto, que fue recibido por la actual administración con un avance contractual de apenas 5,52 % en enero de 2024, alcanzó el 90,68 % de ejecución al 23 de junio de 2026.