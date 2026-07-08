Trump rompe la tregua con Irán y EE. UU. lanza una nueva ofensiva militar

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra Irán. La ofensiva se produce poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump diera por terminada la tregua entre ambas naciones.
Previo a la cumbre de la OTAN, que se está llevando a cabo en Turquía, el mandatario señaló que consideraba “una pérdida de tiempo” tratar con la parte iraní, razón por la cual daba por finalizado el acuerdo de alto al fuego. “Por lo que a mí respecta, esto se ha acabado», señaló.
El jefe de Estado también ordenó ampliar los ataques para reducir la capacidad de Teherán de amenazar la navegación en el estrecho de Ormuz. Esto luego de que se produjera una nueva escalada militar concentrada en este punto marítimo estratégico.
A través de su cuenta de X, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que las fuerzas estadounidenses iniciaron una nueva ronda de ataques contra territorio iraní, por orden directa del presidente Trump.
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«Estados Unidos exige responsabilidades a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques mercantes y tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía marítima internacional vital», menciona en un comunicado.
En línea con ello, medios de comunicación iraníes informaron que se habían escuchado explosiones en varios lugares del sur del país en la noche del miércoles.
EE. UU. también anunció que había revocado la suspensión temporal de las sanciones a las ventas de petróleo iraní.
Al cierre de la jornada, los mercados reportan que el precio del Brent cerró en US$79,48, con un incremento del 7,17 %; mientras que el WTI se ubicó en US$74,66, con un alza de 0,07 %.
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