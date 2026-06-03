Tuya reportó sólido balance de sus CDT tras dos meses de lanzamiento; buscará más productos financieros

La compañía de financiamiento Tuya, filial del Grupo Éxito, reportó que su CDT digital, lanzado en alianza con la comisionista de bolsa Acciones & Valores y la plataforma de inversión trii, superó los $16.000 millones en captaciones durante sus primeros dos meses de operación.
La iniciativa, que permite invertir desde $1 millón con plazos entre 90 y 360 días, hace parte de la estrategia de la entidad para ampliar su presencia en productos de ahorro e inversión, complementando su negocio tradicional de crédito.
Según la compañía, desde su lanzamiento se han emitido más de 2.100 CDT digitales, mientras que el 43 % de los recursos captados corresponde a inversiones realizadas a 360 días, lo que evidencia una preferencia de los inversionistas por alternativas de mediano y largo plazo.
Carlos Villegas, CEO de Tuya, señaló que el objetivo del producto es acercar instrumentos de inversión tradicionalmente asociados a montos más elevados a personas que están comenzando a construir hábitos de ahorro.
Además, explicó que la totalidad de los recursos captados a través de estos CDT será destinada al otorgamiento de créditos, fortaleciendo la capacidad de financiación de la entidad para atender a nuevos usuarios del sistema financiero.
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Crece la apuesta por productos de ahorro
La entidad destacó que el lanzamiento del CDT digital impulsó la dinámica de captaciones de trii durante las primeras semanas de comercialización, apoyado en la distribución digital de la fintech y en el respaldo de Tuya como emisor.
José Daniel Guzmán, vicepresidente financiero de Tuya, afirmó que el producto se beneficia del entorno actual de tasas de interés, que continúa ofreciendo retornos atractivos para los inversionistas que buscan alternativas de ahorro con perfiles de riesgo conservadores.
La compañía recordó que, como entidad vigilada, se encuentra inscrita en Fogafín, mecanismo que protege los depósitos de los ahorradores hasta por $50 millones en caso de una eventual liquidación de la entidad financiera.
Asimismo, resaltó que mantiene una calificación AAA otorgada por Fitch Ratings, evaluación que ha conservado durante 16 años consecutivos.
Tuya busca ampliar su portafolio
La compañía indicó que el CDT digital hace parte de una estrategia más amplia para fortalecer su oferta de productos pasivos y avanzar hacia un portafolio multiproducto.
En ese sentido, señaló que continuará desarrollando esta línea de negocio durante 2026 con el objetivo de entender mejor el comportamiento de los inversionistas, así como los indicadores relacionados con captaciones y renovaciones de los CDT.
Con esta apuesta, Tuya busca complementar su actividad crediticia con soluciones orientadas al ahorro y la inversión, en un momento en el que las entidades financieras y las fintech continúan ampliando la oferta de productos digitales para los usuarios colombianos.