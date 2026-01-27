Nicolás Gómez Vallejo es el nuevo vicepresidente de Tesorería de Itaú Colombia

El Banco Itaú Colombia dio a conocer que Nicolás Gómez Vallejo ingresó a su equipo, tras ser nombrado vicepresidente de Tesorería, en reemplazo de Camila Vásquez, quien ocupaba este cargo desde 2022.
El banco destacó el perfil de Gómez, quien es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y acumula una experiencia de más de 19 años en el sector financiero.
En su cargo más reciente, el nuevo ejecutivo de Itaú Colombia lideró el área de Global Markets en BBVA Colombia. Previamente, estuvo en el Banco de Occidente, una de las filiales del Grupo Aval, en donde desempeñó varios roles, como la Dirección de Banca Corporativa, Institucional y Gobierno.
Movimientos recientes de Itaú
Itaú es el banco privado más grande de América Latina por valor de activos, con una trayectoria de un siglo en la creación de soluciones financieras para personas y empresas. En Colombia tiene operaciones desde 2017.
En diciembre pasado se anunció un acuerdo con el Banco de Bogotá para adquirir el portafolio de clientes del negocio de persona natural de Itaú Colombia e Itaú Panamá.
De acuerdo con lo informado por ambas entidades, el acuerdo contempla la transferencia de activos y pasivos asociados a cerca de 267.000 clientes, que podrían representar aproximadamente $6,5 billones en créditos de consumo y vivienda, así como alrededor de $4,1 billones en depósitos, una vez se concrete el cierre de la transacción.
