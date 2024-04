- Publicidad -

La vicepresidente Financiera de Ecopetrol, Ana Milena López, en el marco del Congreso de Naturgas, entregó nuevos detalles sobre en qué van los proyectos y planes de la petrolera en materia de hidrógeno.

En su intervención en un panel, López recordó que la meta de Ecopetrol es producir un millón de toneladas de hidrógeno al 2040. “Para comenzar los planes, no se optará por los proyectos enormes, sino que iniciaremos con los más pequeños”.

Sobre las iniciativas más grandes, según López, la compañía las está madurando para que estén listas y se puedan sancionar eventualmente, “porque hoy no están listos todavía”.

En esa idea de iniciar con pasos más pequeños, el primer escalón será producir hidrógeno verde con las refinerías de Ecopetrol para que éstas puedan autoabastecerse. Y, eventualmente, ya desarrollar los proyectos grandes para venderlos al mercado.

“Es un poco como ir transitando en esa gradualidad”, precisó la vocera de la compañía en el marco del Congreso de Naturgas.

Pero, ¿cuáles son los proyectos pequeños, medianos y grandes? Podría decirse que, en la mirada de Ecopetrol, los pequeños son similares al piloto que tienen con Transmilenio en Bogotá, los medianos permitirían el abastecimiento de las refinerías y los terceros -cuando se habla de los grandes- tienen que ver con iniciativas que permitan vender el energético a otros, incluso, exportarlo.

“Los proyectos medianos y grandes vienen en el futuro y estamos trabajando en madurarlos, porque todavía no están listos. Pero eso no quiere decir que no se vayan a realizar”, explicó la ejecutiva.

Sin embargo, afirmó que la petrolera no está lista para financiar un proyecto de hidrógeno a gran escala. “Nos falta, pero sí estamos continuando la maduración de estos proyectos para asegurar que podamos llegar a ellos”.

Añadió que “los pilotos permitirán ir avanzando en el camino para que estas tecnologías continúen madurando. Unas prosperarán más que otras, porque hay varias alternativas. El ejemplo es que vemos caminos con geotermia, hidrógeno y captura de carbono: la idea es que, en un punto, lleguen al punto de maduración que nos permitan desempeñarlas a gran escala”.

¿Y los planes de hidrógeno verde de Ecopetrol?

En octubre de 2022, se había anunciado que la compañía francesa EDF, junto a Siemens Energy y Northland Power, serían las encargadas de desarrollar con Ecopetrol un proyecto de producción de hidrógeno verde en Colombia.

En mayo de 2022, estas empresas habían sido seleccionadas por Ecopetrol en un grupo de alrededor de seis firmas para llevar a cabo este tipo de proyectos en el país

Específicamente se trata de una iniciativa de producción de hidrógeno verde de 60 MW de capacidad de electrólisis. Este proyecto de hidrógeno de bajo carbono será la mayor iniciativa industrial de este tipo en Colombia desde la publicación de su hoja de ruta en septiembre de 2021.

No obstante, es una iniciativa que sigue en veremos. “Estos aún no están listos, necesitamos trabajarlos para volverlos más eficientes para que nos funcionen y en eso estamos” precisó la vicepresidente Financiera de Ecopetrol.

Y, de acuerdo con López, para sacar adelante dichos proyectos será necesario que el Gobierno Nacional entregue una serie de incentivos. “Necesitamos incentivos que nos permitan bajar el costo final del hidrógeno. Hay países en donde hay tributarios, por ejemplo, al Capex o subsidios a la demanda. Estamos trabajando, pero no estamos listos”.

En ese orden de ideas, es necesario precisar que ninguno de los proyectos anunciados de producción de hidrógeno verde, en los que Ecopetrol tiene participación, han reportado un cierre financiero.

“Por ahora, estamos haciendo pilotos para aprender, como hemos hecho hasta ahora. Con esas lecciones aprendidas vemos cómo logramos hacerlos, cada vez, más eficientes para estar listos y, ahí sí, hacer los proyectos”, argumentó la vicepresidente Financiera de la petrolera colombiana.

Los obstáculos del hidrógeno

Según la vocera de Ecopetrol, “cuando pensamos en las nuevas energías y las tecnologías del futuro, es importante separar las aspiraciones con las realidades del Gobierno. Entonces cuando uno ve un proyecto de generación renovable y lo compara con uno de hidrógeno, es indudable que hoy el de renovables tiene un retorno cercano, son tecnologías probadas y proyectos muy fáciles de financiar”, manifestó López.

E indicó que “cuando uno mira otros proyectos, actualmente, los retornos de los proyectos de hidrógeno no están donde nos gustaría que estuvieran. En ese sentido continuaremos en esa trayectoria de madurar los proyectos para llevarlos a un nivel de maduración en el cual estamos listos para sancionarlos”.

Para la experta es necesario entender cuáles son las aspiraciones y los pasos que se están dando para llegar a un punto en que se tengan buenos retornos financieros, de manera que se puedan desarrollar proyectos a gran escala.

“El hecho de que no estemos listos para sancionar a un proyecto mañana, porque hoy los retornos no los tengamos, no quiere decir que no vamos a trabajar en madurar estos proyectos y avanzar hacia esa meta futura”, expuso la vicepresidente Financiera de Ecopetrol.

Para la experta, para la compañía entre las prioridades está tener un entendimiento claro sobre lo que no se sabe o no se conoce. “En ese orden de ideas, cuando nos adentramos en el mundo de la transición energética, vemos que pocas compañías tienen el reto que tiene el sector petrolero. Pero, al mismo tiempo, pocas empresas llegan a tener la gran oportunidad que tiene las petroleras con este proceso”.

López se refiere a que pocas industrias, salvo la aeroespacial, tienen las capacidades de ingeniería de lograr lo que ha hecho el sector petrolero y pocas industrias tienen la capacidad de hacer una ejecución de capital y proyectos a gran escala como el energético.