Desde este jueves, 11 de abril, Bogotá entra en racionamiento de agua por el bajo nivel de los embalses que abastecen a la ciudad.

Según datos del Distrito, esto se da en gran medida porque el sistema Chingaza, que surte cerca de 70 % de la ciudad y cercanías, se encuentra en 17,9 % de su capacidad.

Este abarca los embalses de Chuza y San Rafael, que, durante los primeros meses de 2024, ha sido golpeado por el Fenómeno de El Niño y el alto consumo de agua en hogares y comercios de Bogotá.

Ello llevó a que el sistema esté en niveles críticos, por lo cual el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, decidió tomar medidas con el racionamiento de agua en nueve zonas.

Sumado a esto, marzo registró temperaturas récord, siendo el décimo mes consecutivo con las cifras más altas de calor y sequía, por lo que el sistema se secó y la demanda de agua aumentó sustancialmente.

Aunque a inicios de abril ha llovido en la capital de Colombia, en Chuza y San Rafael se necesita la presencia de fuertes precipitaciones para contrarrestar los efectos de El Niño y que el agua vuelva a niveles estables.

“Chuza tiene 35,91 millones de metros cúbicos, hubo una bajada de 200.000 metros cúbicos en el último día; en el caso de San Rafael bajó 20.000 metros cúbicos. El sistema Chingaza tuvo una bajada de 220.000 metros cúbicos entre lunes y martes”, expresó Galán.

Embalse Chuza.

Por ello, cada 15 días se evaluará cómo están los embalses tras las jornadas de restricción de agua en Bogotá y municipios aledaños como La Calera, Soacha, Sopó, entre otros.

¿Qué pasa si no llueve en el sistema de Chingaza durante abril?

De acuerdo con Natasha Avendaño, gerente de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, si a finales de abril no hay fuertes lluvias que ayuden a que Chingaza vuelva a tener abastecimiento de agua, podría quedar desocupado en 55 días.

“Si en los dos sistemas no cayera una sola gota de agua de lluvia ni de los afluentes, cosa que no pasa porque cada día está cayendo de a poquito, sin generar casos de pánico, en escenario extremo donde no se presenten afluencias estamos más o menos a 55 días del sistema Chingaza”, sentenció la vocera.

Sin embargo, aclaró que todos los días llega agua a los embalses de Chuza y San Rafael por fuentes como ríos y quebradas. Eso sí, Chuza abastece a San Rafael y por ello este último debe ser regulado para poder hacer tratamiento de agua sin afectar al primero.