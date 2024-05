- Publicidad -

El Grupo Bancolombia anunció este jueves la creación de Wenia, la nueva compañía que permitirá realizar operaciones con activos digitales, y que será dirigida por Pablo Arboleda.

Con esto, la entidad financiera ingresará al mercado de criptoactivos, que ya está siendo usado por más de cinco millones de colombianos.

En la nueva plataforma se podrá comprar, convertir, recibir, enviar y vender activos digitales. Además, esta trae consigo la creación del primer criptoactivo del Grupo, el COPW, referenciado con el peso colombiano.

“Con la consolidación de Wenia, desarrollada con altos estándares de seguridad y las mejores prácticas de la industria, hoy empezamos a materializar este camino en el que queremos proporcionar a nuestros clientes una experiencia confiable y una nueva forma de usar su dinero”, aseguró Arboleda.

La trayectoria del CEO de Wenia: plataforma de criptomonedas de Bancolombia

Wenia, la apuesta con la que Bancolombia proyecta activar a más de 60.000 clientes en su primer año de operación, será dirigida por Arboleda, un ingeniero industrial y especialista en finanzas de la Universidad de los Andes.

El nuevo CEO de la empresa de criptomonedas cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, la mayor parte de este tiempo, en Grupo Bancolombia.

Inició como líder de la gestión de riesgos en una compañía del grupo, dedicada a leasing. Luego de terminar sus estudios, estuvo a cargo de iniciativas, una de ellas, la implementación de la estrategia corporativa para incrementar las capacidades analíticas de la organización.

Arboleda participó en la creación de la Dirección de Capacidades Analíticas en la que ocupó la Vicepresidencia de Analítica, Datos e IA del Grupo Bancolombia.

En este rol ha tenido a cargo estrategias relacionadas a la analítica e inteligencia artificial, gobierno de la información, APIs e integración y blockchain y activos digitales

En el 2010, con una beca otorgada por Bancolombia, realizó una maestría en public and urban policy en The New School University, en Nueva York.

Wenia y el universo de criptoactivos en Colombia

En el último año, los ingresos de las industrias dedicadas al blockchain a nivel global fueron cerca de US$12.000 millones y los dueños de activos digitales crecieron 34 %, pasando de 432 millones a 580 millones al cierre del 2023.

En este contexto, Colombia se sitúa como el tercer país en Latinoamérica con mayor adopción de criptoactivos de acuerdo con el ranking Global Crypto Adoption Index 2023.

Así las cosas, los activos digitales con los que inicia Wenia son, además del COPW, el bitcoin, ether, USDC, matic. La puerta de entrada a Wenia es el COPW, y con ello los clientes podrán convertir a cualquiera de estos.

Bancolombia aclaró que los interesados en vincularse a esta nueva iniciativa de criptomonedas deberán ser personas naturales, mayores de edad, y con nacionalidad y residencia colombiana.

